En el 1T de 2026, PIB alcanzó un valor de 35.45 billones de pesos y crece 3.4%

Por sector, las actividades agropecuarias representaron el 3.8% del PIBT con un valor de 1.230 billones de pesos en los primeros tres meses de 2026; las actividades industriales tuvieron una participación del 32.5% del PIBT y alcanzaron una cifra de 10.701 billones de pesos en el periodo mencionado; las actividades de comercio y servicio representaron el 64.1% del PIB del trimestre enero-marzo de 2026, por un valor de 20.972 billones de pesos.

El Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) del primer trimestre de 2026 fue de 35.456 billones de pesos y representó un aumento anual de 3.4% con respecto al mismo periodo de 2025, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

COMPOSICIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR SECTOR

De las actividades primarios o agropecuarias, el valor del PIBT se concentró principalmente en la agricultura y en la cría y explotación de animales, con valores de 803 mil 749 y 371 mil 941 millones de pesos, respectivamente.

De las actividades industriales o secundarias, las industrias manufactureras (6.906 billones de pesos), la construcción (2.230 billones de pesos) y la minería (1.122 billones de pesos) concentraron el grueso del PIBT enero-marzo de 2026 de las actividades secundarias.

Cabe resaltar que dentro de las industrias manufactureras, la industria alimentaria (21.8%) y de fabricación de equipo de transporte (20.2%) concentraron el 42% del valor de las actividades industriales de los primeros tres meses de 2026.

El PIBT ene-mar de 2026 de las actividades terciarias o de comercio y servicios se conjuntaron en comercio minorista (3.420 billones de pesos, en adelante bdp) y mayorista (3.135 bdp); servicios inmobiliarios (3.071 bdp); transportes, correos y almacenamiento (2.669 bdp), representando en su conjunto el 37.3% del total del PIBT del periodo en cuestión.

VARIACIONES PORCENTUALES DEL PIBT DEL 1T DE 2026

El Producto Interno Bruto Trimestral enero-marzo de 2026 creció 0.4% en términos anuales pero en términos trimestrales cayó 0.6%.

Del PIBT del primer trimestre (1T) de 2026 de las actividades primarias aumentó 0.3% a tasa anual y también cayó en términos trimestrales 1.7%.

De las actividades secundarias, el PIBT de la dinámica industrial cayó 1.1% anualmente y 1% trimestralmente.

Del comercio y servicios de la economía, el Producto Interno Bruto Trimestral del 1T de 2026 subió 1.1% y cayó 0.4% en los primeros tres meses de 2026.