En enero, bajó 2.6% la producción anual de coches de México

La producción de automóviles se redujo 2.6% en enero con respecto al mismo mes de 2025, reportó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registrando una diferencia absoluta de 8 mil 277 vehículos ligeros.

En enero de 2025, la producción total de vehículos ligeros fue de 312 mil 257 unidades; en el mismo periodo de 2026 fue de 303 mil 980 unidades. Del total de vehículos producidos en México, los camiones ligeros representaron el 78.5 por ciento para el mes citado.

TE PUEDE INTERESAR: Repunta en enero el empleo en Coahuila; se generaron más de 11 mil puestos laborales

De los vehículos ligeros (sedanes, SUVs, camionetas y furgonetas) fabricados, 64 mil 485 corresponden a los automóviles (21.5 por ciento); los “camiones ligeros” producidos en enero de 2026 fueron 238 mil 495 unidades, reportó el Inegi.