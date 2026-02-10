En enero, bajó 2.6% la producción anual de coches de México

/ 10 febrero 2026
    Mes con mes el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros reporta el cambio del sector automotriz con información proporcionada por cada una de las empresas que integran este registro administrativo. VANGUARDIA

La diferencia en unidades fue de 8.2 mil vehículos ligeros con respecto al mismo mes de 2025; marcas japonesas obtuvieron las variaciones negativas más amplias

La producción de automóviles se redujo 2.6% en enero con respecto al mismo mes de 2025, reportó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registrando una diferencia absoluta de 8 mil 277 vehículos ligeros.

En enero de 2025, la producción total de vehículos ligeros fue de 312 mil 257 unidades; en el mismo periodo de 2026 fue de 303 mil 980 unidades. Del total de vehículos producidos en México, los camiones ligeros representaron el 78.5 por ciento para el mes citado.

TE PUEDE INTERESAR: Repunta en enero el empleo en Coahuila; se generaron más de 11 mil puestos laborales

De los vehículos ligeros (sedanes, SUVs, camionetas y furgonetas) fabricados, 64 mil 485 corresponden a los automóviles (21.5 por ciento); los “camiones ligeros” producidos en enero de 2026 fueron 238 mil 495 unidades, reportó el Inegi.

El crecimiento registrado por la RAIAVL de enero de 2024 con respecto al mismo mes de 2025 fue de 1.68 por ciento.

MARCAS CON MAYORES DIFERENCIAS

Mazda, Toyota y Nissan fueron las marcas con mayores decrecimientos entre enero de 2025 y 2026, reportando variaciones negativas de -43.9, -43.1 y 31.1 por ciento, respectivamente. Honda fue la única automotriz japonesa en México que contabilizó un aumento de 2.2 por ciento para el periodo citado.

Por el contrario, Volkswagen, General Motors y Audi reportaron tasas de crecimiento en enero de 2026 de 66.4, 21.9 y 15.2 por ciento, respectivamente.

La fabricante de propiedad estatal china, JAC Motors, registró la variación porcentual negativa más profunda con una tasa de -53.2.

