Repunta en enero el empleo en Coahuila; se generaron más de 11 mil puestos laborales

En el mes de enero repuntó el empleo en Coahuila, pues durante el primer mes del año fueron 11,477 los nuevos empleos generados y con ello, la entidad cerró con 851,535 puestos de trabajo.

Pese a los despidos que durante el primer mes del año se presentaron en algunas plantas del sector automotriz, particularmente en la Región Sureste, al comparar las cifras del IMSS de enero 2026 contra diciembre 2025, el saldo fue positivo.

Asimismo en una comparativa desde 2020 a la fecha, cada mes de enero contra diciembre del año anterior, destaca que en los últimos seis años éste fue el mejor repunte de empleo de enero.

Mientras que los puestos de trabajo generados en enero ’26 fueron 11,477, en enero ‘25 fueron 4,463, enero ’24 con 6,044, enero ’23 con 7,566, enero ’22 con 10,083, enero ‘21 con 5,528 y enero ‘20 con 2,560.

Cabe destacar que Manpower ya había anticipado que para el primer trimestre de 2026 en la Región Norte (Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas), un 48% de los empresarios contemplaban aumentar sus requerimientos de talento, un 14% reducirlos, un 27% no esperaba hacer cambios y el 11% no sabía si hará cambios durante el primer trimestre del año.

A NIVEL NACIONAL 2026 INICIO CON PÉRDIDA DE EMPLEO

A nivel nacional, el panorama laboral mexicano en 2026 comenzó con una pérdida de 8,104 puestos de trabajo formales.

En un seguimiento de ManpowerGroup a las cifras del IMSS, la creación de trabajos formales de enero 2026 es la segunda cifra negativa reportada para un inicio de año desde 2009, cuando se reportaron más de 105 empleos formales perdidos.

Previamente, el mercado laboral mexicano había dado muestras de desaceleración ya que desde 2022 a 2025 se fue reduciendo la tendencia histórica de crear más de cien mil empleos durante el primer mes del año.

“Típicamente durante el primer trimestre del año, se lograron recuperar los puestos formales perdidos en diciembre del año previo. Las cifras de enero de alguna manera revelan que no hay una tendencia de recuperación clara”, indicó Alberto Alesi, Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

Por otra parte, año con año, el mes de enero presenta una amplia creación de empleos temporales, pero en 2026 marcaron un año de pérdida con 11,141 puestos. Mientras, el empleo permanente generó apenas 3 mil 37 puestos de trabajo.

El IMSS, informó que dicha baja en enero se debió al efecto de los trabajadores de plataforma, ya que los trabajadores que alcanzaron el umbral de ingreso mensual llegó a los 139 mil trabajadores, cifra menor a la previa en diciembre de 206 mil trabajadores.