En GM en Ramos Arizpe están listos para armar los primeros prototipos eléctricos

Por lo pronto, comentó que esto quiere decir que hay GM para rato y que la gente puede estar tranquila con su trabajo.

En el caso de los proveedores comentó que hay empresas que se van a beneficiar con esta reconversión, pero otras tienden a desaparecer sino buscan que hacer; pero también hay que tener ingenieros en mecatrónica, en electrónica, eléctricos o mecánicos con tecnología hacía autos eléctricos.

El director de Coparmex Coahuila Sureste, Miguel Monroy Robles dijo que esto sería trascendental y confirma el liderazgo automotriz que tiene la región, asimismo felicitó a la armadora por haber confiado en el talento regional para el desarrollo de este tipo de vehículos.

De los 300 socios que tiene Coparmex Coahuila Sureste, un 15% (más de 40 empresas) son proveedores directos o indirectos de GM, por lo que serán parte de esta reconversión.

A su vez, el Jefe de Servicio Externo del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, Antonio Escobedo Esobedo Bocardo indicó que en el ITS tienen carreras que pueden ser afines en determinado momento a desarrollar un módulo de especialidad, en carreras como eléctrica, electrónica, mecatrónica y mecánica.

“Al parecer GM está adaptando algunas de sus líneas en Ramos para la fabricación de autos eléctricos, peor aún no tenemos muchas noticias al respecto de que este en producción, aunque será un factor detonante para la región”.

Por otra, parte, se cuestionó a GM México si habían iniciado con las pruebas para los vehículos eléctricos, no hubo repuesta, pero en otras ocasiones han señalado que la producción de vehículos eléctricos en Ramos empieza en 2023 y todavía no se ha dado a conocer que modelos se construirá en esta planta; mientras que el secretario de Economía, Claudio Bres no tenía información.

Finalmente aunque no se ha confirmado él o los modelos eléctricos que producirá GM Ramos, se ha especulado que el modelo es la Hummer, además de que ya mostraron los modelos de la Blazaer y Equninox.