En mayo, el crudo WTI cedió 18% y el Brent cayó cerca de 22%

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    En mayo, el crudo WTI cedió 18% y el Brent cayó cerca de 22%
    “Aunque se abra el estrecho de Ormuz, creo que es justo decir que la apertura será solo parcial”, declaró Bob Parker, asesor sénior de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales en la CNBC. VANGUARDIA

Tras una posible extensión de 60 días del alto al fuego entre Estados Unidos-Israel e Irán, los inversionistas ven un panorama optimista

Los precios mundiales del petróleo se han desplomado cerca de un 20% desde los máximos de 2026, a medida que los inversionistas se muestran cada vez más optimistas ante la posibilidad de un alto al fuego duradero entre Estados Unidos e Irán, lo que permitiría el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cerraron con una baja de 1.73%, a 87.36 dólares, acumulando una baja semanal de 9.68% y de 18.37% en el mes, según datos de CNBC.

https://vanguardia.com.mx/dinero/advierte-exxon-sobre-desplome-de-las-reservas-de-crudo-GA21036246

El crudo Brent bajó un 1.77% en la última jornada del mes, situándose en los 92.05 dólares. El precio de referencia internacional se desplomó un 11% en la semana y cerca de un 22% en mayo, registrando su peor mes desde la pandemia de Covid-19, y ahora se encuentra un 20% por debajo de sus máximos de 2026.

Los precios de la energía se han disparado desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. El transporte marítimo de crudo se ha visto prácticamente interrumpido a través del estrecho de Ormuz, la ruta marítima crucial entre Irán y Omán, que antes del conflicto representaba cerca del 20% del suministro energético mundial.

Se entiende que Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo casi definitivo sobre los términos de un memorando de entendimiento de 60 días para extender el alto el fuego, aunque el acuerdo aún necesita la aprobación del Presidente Donald Trump.

A pesar de las renovadas perspectivas de paz, los ataques continuaron el jueves, con fuerzas iraníes disparando misiles balísticos contra Kuwait y enviando drones de ataque hacia el estrecho.

Tras los ataques, UBS señaló que aún existen pocas evidencias de una mejora a corto plazo en el tráfico marítimo o los flujos de energía en la región.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Petróleo
Sector Energético
precios

Localizaciones


Estados Unidos

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La plaga de siempre

La plaga de siempre
true

Los apellidos en la política abren...y cierran puertas
true

POLITICÓN: ‘Cocinan’ Morena y PRI sanción disciplinaria para Tony Flores en el Congreso

Las familias convocaron a llevar fotografías, pancartas, balones y otros artículos para participar en la actividad programada el 11 de junio en Saltillo y Torreón.

Invitan familias de desaparecidos a cascarita contra la impunidad en Saltillo y Torreón
Manolo Jiménez confía en que la civilidad reinará en las elecciones para diputados.

Garantizan jornada pacífica y en calma: Manolo Jiménez, de cara a las votaciones en Coahuila
Saltillo Soccer levantó el título de la Liga TDP en una noche que reunió futbol, identidad y una afición entregada en el Estadio Olímpico.

Saltillo Soccer campeón: protagonistas revelan cómo el equipo volvió a unir a la afición
Los expertos cuestionan la eficacia y la legalidad de los ataques directos a pequeñas embarcaciones ante la incesante producción de narcóticos.

Los ataques a embarcaciones no han detenido el tráfico de cocaína a EU, según expertos
El creciente dominio manufacturero de China plantea una amenaza existencial para las industrias europeas, intensificando el pánico en Bruselas ante un colapso industrial inminente.

Europa se acerca a una guerra comercial con China. Estas son las razones