En mayo, el crudo WTI cedió 18% y el Brent cayó cerca de 22%

Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cerraron con una baja de 1.73%, a 87.36 dólares, acumulando una baja semanal de 9.68% y de 18.37% en el mes, según datos de CNBC.

Los precios mundiales del petróleo se han desplomado cerca de un 20% desde los máximos de 2026, a medida que los inversionistas se muestran cada vez más optimistas ante la posibilidad de un alto al fuego duradero entre Estados Unidos e Irán, lo que permitiría el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz .

El crudo Brent bajó un 1.77% en la última jornada del mes, situándose en los 92.05 dólares. El precio de referencia internacional se desplomó un 11% en la semana y cerca de un 22% en mayo, registrando su peor mes desde la pandemia de Covid-19, y ahora se encuentra un 20% por debajo de sus máximos de 2026.

Los precios de la energía se han disparado desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. El transporte marítimo de crudo se ha visto prácticamente interrumpido a través del estrecho de Ormuz, la ruta marítima crucial entre Irán y Omán, que antes del conflicto representaba cerca del 20% del suministro energético mundial.

Se entiende que Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo casi definitivo sobre los términos de un memorando de entendimiento de 60 días para extender el alto el fuego, aunque el acuerdo aún necesita la aprobación del Presidente Donald Trump.

A pesar de las renovadas perspectivas de paz, los ataques continuaron el jueves, con fuerzas iraníes disparando misiles balísticos contra Kuwait y enviando drones de ataque hacia el estrecho.

Tras los ataques, UBS señaló que aún existen pocas evidencias de una mejora a corto plazo en el tráfico marítimo o los flujos de energía en la región.