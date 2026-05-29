Advierte Exxon sobre desplome de las reservas de crudo

NUEVA YORK.-Exxon Mobil advirtió que las reservas de petróleo caerán a mínimos históricos en las próximas semanas, reportó CNBC.

“Nos acercamos a niveles de inventario sin precedentes”, declaró Neil Chapman, vicepresidente sénior de Exxon, en una conferencia organizada por Bernstein en Nueva York.

“Me refiero a niveles realmente muy bajos”, advirtió Chapman. “Se puede debatir si esos niveles tan bajos se alcanzarán en dos o tres semanas. Una vez que lleguemos a ese punto, veremos cómo se disparan los precios”.

El precio de los cargamentos físicos de petróleo Brent se disparará a entre 150 y 160 dólares por barril cuando las reservas alcancen mínimos históricos en las próximas semanas, afirmó el ejecutivo. “Cuando el precio llega a cierto nivel, la destrucción de la demanda lo reequilibra”, explicó.

Los futuros del Brent para entrega en julio, el contrato más próximo, cerraron el jueves por debajo de los 94 dólares por barril, ya que los inversionistas mantenían una vez más la esperanza de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que reabra el estrecho de Ormuz.

El cierre del estrecho por parte de Irán ha costado al mercado más de mil millones de barriles hasta la fecha, la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, según la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Las reservas de petróleo han mitigado el impacto hasta ahora, pero “esto no puede durar para siempre”, afirmó Chapman. La AIE advirtió a principios de este mes que las reservas se están agotando a un ritmo récord.

En marzo, los miembros de la organización acordaron liberar una cifra récord de 400 millones de barriles para mitigar el impacto de la interrupción del suministro. Los ejecutivos de la industria petrolera llevan dos meses advirtiendo que el mercado de futuros del crudo no refleja la magnitud de la interrupción provocada por la guerra en Oriente Medio.

“No sé si serán dos o tres semanas, o tres o cuatro”, dijo Chapman. “Lo que quiero decir es que, una vez que se alcanzan los niveles mínimos de inventario, los niveles más bajos de la historia, solo hay una dirección posible. Esa es la situación”.