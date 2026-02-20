En México, cae 10.2% ingresos por suministros de autopartes en diciembre de 2025

Los ingresos del comercio al por mayor de autopartes cayó 10.2% en diciembre de 2025 con respecto al mismo mes de 2024, así como la reventa de autopartes con una variación porcentual de -24.5%, reportó la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En diciembre de 2025, las actividades de “camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones”, además de registrar estas caídas a su vez reportaron crecimientos de 1.5 y 3% en personal ocupado y remuneraciones medias, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: Cae 7.2% producción minera de México en diciembre de 2025 a tasa anual

La EMEC registró que los ingresos totales de las actividades comerciales de México al por mayor cayeron 1.7% a tasa anual y, en términos mensuales, 0.8%; al por menor la variación se mantuvo negativa (-0.1%) pero con un crecimiento de 4% a tasa anual.

Por el contrario, el personal ocupado de empresas comerciales aumentó en el periodo citado: al por mayor, 0.6% a tasa mensual y 0.2% anualmente; al por menor se registró un aumento de 0.3% mensualmente y 1.1% a tasa anual.

El objetivo de la EMEC es “proporcionar información que muestre el comportamiento económico de coyuntura de las principales variables del comercio interior del país. La EMEC también es insumo para la generación del Producto Interno Bruto (PIB), de indicadores económicos sobre el empleo, el consumo intermedio, la demanda final y la productividad laboral”, según el Inegi.