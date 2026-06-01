México: van tres caídas seguidas en confianza empresarial en 2026

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    México: van tres caídas seguidas en confianza empresarial en 2026
    “El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) y el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) permiten conocer, [...] la percepción de las y los directivos empresariales”, precisó el Inegi. VANGUARDIA

Con base a la EMOE, se registró que desde marzo el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza ha caída en niveles similares

En México, la confianza de las y los empresarios vuelve a caer en mayo de 2026, ya que el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) cayó 0.1 puntos porcentuales a tasa mensual y 0.5 puntos porcentuales en términos anuales, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), después de detectar caídas similares en marzo y abril del año en cuestión.

Las caídas anuales del IGOEC de marzo y abril fueron de 0.9 y 0.4 puntos porcentuales, respectivamente; y en el mismo orden pero en términos mensuales, las caídas fueron de 0.4 y 0.2 puntos.

https://vanguardia.com.mx/dinero/cae-10-ieps-por-estimulos-de-combustibles-EE21073896

El IGOEC está compuesto por cuatro Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) que también se construyen con base a la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Corresponde un ICE para cada uno de los siguientes sectores: industrias manufactureras, construcción, comercio y servicios privados no financieros.

VALORES MÁXIMOS/MÍNIMOS DEL ICE POR SECTOR ECONÓMICO

El ICE de la industria manufacturera reportó una caída anual de 2 puntos con respecto a mayo de 2025, con un nivel de 47.5. La pregunta sobre el “momento adecuado para invertir” en las industrias manufactureras cayó 5 puntos y lleva 154 meses por debajo del umbral de 50 puntos del ICE para este sector económico.

$!El ICE por actividad económica de mayo de 2026 reportó en su mayoría caídas anuales.
El ICE por actividad económica de mayo de 2026 reportó en su mayoría caídas anuales. CAPTURA DE PANTALLA

El sector comercio reportó un ICE con un nivel de 47.8 puntos para mayo de 2026, incrementándose en términos anuales 1.4 puntos. El alza más importante se ubicó en la pregunta “situación económica futura del país” con un incremento de 3.3 puntos, reportando 72 meses por encima del umbral de 50 puntos en este apartado.

La confianza empresarial del sector comercio obtuvo un nivel de 48.3 puntos en el quinto mes de 2026, con un alza anual de 1.6 puntos. El alza más importante se encontró en la cuestión sobre el “momento adecuado para invertir” con un aumento de 3.2 puntos, sin embargo, el nivel de este componente fue de 30.2 puntos, reportando 85 meses por debajo del umbral mencionado.

El ICE de servicios privados no financieros registró un nivel de 48.4 puntos y una caída a tasa anual de 1.2 puntos porcentuales en mayo del año en cuestión. Este ICE obtuvo una caída de 2.5 puntos para tres preguntas: “Situación económica presente del país”, “Situación económica presente de la empresa” y “Situación económica futura de la empresa”.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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