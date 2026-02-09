En Saltillo, 50% de espacios industriales fueron para compañías de EU en 2025

Dinero
/ 9 febrero 2026
    En Saltillo, 50% de espacios industriales fueron para compañías de EU en 2025
    Hay 1.10 millones de pies cuadrados disponibles distribuidos en Ramos Arizpe, Derramadero y Arteaga. CUARTOSCURO

México y China tienen participaciones del 14 y 17 por ciento, respectivamente; los precios por pie cuadrado rondan los 0.60 dólares, siendo los más altos alcanzados

El 50 por ciento de la absorción bruta de espacios industriales en el mercado de Saltillo fue generada por compañías de Estados Unidos; seguido por industrias de México con el 14 por ciento, China el 17 por ciento y España el 5 por ciento, informó el reporte de Market Analysis.

El mercado industrial de Saltillo registró una absorción bruta de 2.29 millones de pies cuadrados, gracias a 13 transacciones consolidadas por los mercados de Ramos Arizpe, Saltillo, Derramadero y Arteaga; lo que representó un decremento de 21 por ciento contra el año anterior.

TE PUEDE INTERESAR: Litio: 18 estados bajo estudio, entre ellos Coahuila, y arrancan misiones al extranjero para dominar su extracción

Los espacios absorbidos en este mercado se destinaron en un 93% a procesos industriales enfocados mayormente en los segmentos alimenticio (33%), automotriz (30%) y agroindustrial (17%).

El mercado industrial de Saltillo cerró el 2025 con una tasa de vacancia de 1.89 por ciento, con 1.10 millones de pies cuadrados disponibles, distribuidos en los mercados de Ramos Arizpe, Derramadero y Arteaga.

Asimismo se tiene registrado poco más de 1.26 millones de pies cuadrados bajo el desarrollo de proyectos especulativos en Ramos Arizpe, Derramadero y Arteaga, con cerca de 1.26 millones de pies cuadrados de proyectos BTS bajo construcción en este mercado.

En 2025 este mercado logro concretar un crecimiento industrial de 1.35 por ciento con 792 mil 500 pies cuadrados entregados.

Los precios en Saltillo permanecieron sin modificaciones al cierre del año, ubicándose en un rango de 0.58-0.62 dólares por pie cuadrado, siendo el mayor rango que se ha alcanzado en este mercado.

