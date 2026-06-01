Enfrenta la economía mexicana dificultades para recuperar la tracción: IMEF

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    Enfrenta la economía mexicana dificultades para recuperar la tracción: IMEF
    Al momento el vigor de algunas exportaciones manufactureras no ha logrado traducirse en una mayor generación de valor agregado interno. ESPECIAL.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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Al momento el país atraviesa una fase de crecimiento débil y pérdida de dinamismo

El Indicador IMEF de mayo dejó en claro que la economía en México sigue sin repunte, los resultados destacan que continúa enfrentando un entorno de bajo dinamismo, con señales de debilidad, tanto en la industria como en los servicios.

El Indicador IMEF Manufacturero, interrumpió la mejora observada en meses precios y permaneció en zona de contracción por vigésimo sexto mes consecutivo, mientras que el Indicador IMEF No Manufacturero también se mantuvo por debajo del umbral de expansión.

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Aunque algunos componentes y segmentos empresariales muestran avances puntuales, estos no han sido suficientes para revertir la tendencia general de debilidad.

Destacaron que la economía mexicana atraviesa una fase de crecimiento débil y pérdida de dinamismo, reflejada tanto en la contracción del PIB durante el primer trimestre de 2026 como en el desempeño de los indicadores IMEF Manufacturero y No Manufacturero, que continúan mostrando niveles consistentes con una actividad económica frágil.

La caída trimestral del producto estuvo acompañada por retrocesos en la industria, los servicios, el consumo privado y la inversión.

Este entorno ha llevado a una revisión generalizada a las bajas de expectativa de crecimiento para 2026, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional asociada al conflicto en Medio Oriente y por los riesgos vinculados a la relación económica con Estados Unidos.

En conjunto, los datos apuntan a una economía que enfrenta dificultades para recuperar tracción, con perspectivas de expansión moderada.

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