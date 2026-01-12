Entraron a México 15.6% más visitantes desde el extranjero en noviembre de 2025

Los visitantes internacionales que tiene por destino a México, aumentaron en noviembre un 15.6 por ciento con respecto al mismo mes de 2024, siendo más de la mitad excursionistas —que no pernoctaron en su viaje—, observó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los turistas internacionales representaron el 47.4 por ciento del total de visitantes internacionales (4 millones 164 mil 530), aumentando un 5.6 por ciento si se compara noviembre de 2024 con el mismo mes de 2025, según las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI).

Las visitas vía terrestre de los turistas de internación —que pasan al menos una noche en México— aumentaron 18.1 por ciento; por vía aérea aumentaron 0.8 por ciento entre noviembre de 2024 y 2025.

Otros aumentos significativos se presentaron en los “excursionistas fronterizos” —que ingresan al país de visita pero sin quedarse— registraron un aumento de 29.6 por ciento, así como los excursionistas en cruceros (incrementaron 17.1 por ciento)

GASTO CRECE EN GENERAL PERO BAJA EN PROMEDIO

El gasto total de los visitantes internacionales aumentaron en términos generales 9 por ciento, y de este, el gasto de los excursionistas internacionales (fronterizos y en cruceros) creció 32.1 por ciento.

Sin embargo, el gasto medio decreció 5.7 por ciento, pasando de 362.13 a 341.37 dólares, observándose que los turistas internacionales que vienen de manera terrestre tuvieron una tasa negativa de 8.9 por ciento.

El gasto de los turistas fronterizos —que cruzan la frontera y pernoctan— aumentó 7.9 por ciento, registrando un desplazamiento de 102.42 a 110.52 dólares.

MEXICANOS TURISTAS AUMENTARON 3.2 POR CIENTO EN NOVIEMBRE 2025

Para el caso de las y los mexicanos que salieron del país, comparando noviembre de 2024 con el mismo mes de 2025, la EVI registró un aumento de 3.2 por ciento, observando un incremento en los turistas fronterizos de 6.7 por ciento.

El gasto total creció 20.6 por ciento pero decreció en los turistas internacionales que viajaron por vía terrestre (17.6 por ciento), comparando noviembre de 2025 con el mismo mes de 2024.

Por el contrario, el gasto medio aumentó para los turistas mexicanos en otros países incrementando 16.9 por ciento, al pasar de 165.51 a 193.42 dólares, en el mismo periodo.