Entregan Premio Estatal de Excelencia Operacional; cinco empresas fueron galardonadas

Este año fueron cinco las empresas galardonadas con el Premio Estatal de Excelencia Operacional Coahuila 2025, como lo fueron Daimler Truck Planta Saltillo, Comercial Vehicle Group, Bebidas Mundiales, Giasa y Seil Rentals.

En la ceremonia de premiación participaron el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, el director de Fomento Económico de Saltillo, Enrique Garza Naranjo, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste y director General de CGP Group, Arturo Reveles Márquez y la directora de la Universidad para Profesionales de la Industria (UPPI), Carolina Santana, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: crece 34% el número de motociclistas lesionados en Saltillo, llaman a legislar

De los galardonados, Seil Rentals recibió el reconocimiento en el Sector Servicios Tamaño Mediana y su puntaje fue de 95.7; Giasa fue en el Sector Servicios y Tamaño Grande con puntaje de 95; Bebidas Mundiales en Sector Comercio y Tamaño Grande con puntaje de 95; Comercial Vehicle en Sector Transformación y Tamaño Mediana con puntaje de 97.1 y Damiler Truck Planta Saltillo fue en Sector Transformación y Tamaño Grande con punaje de 95.9

El mensaje por parte de los galardonados quedó a cargo del director de Daimler Truck Planta Saltillo, Jorge Iván Verástegui Muscutt, agradeció al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Economía por haberles entregado el Premio Estatal de Excelencia Operacional.

“Este reconocimiento no solo nos llena de orgullo, sino que también reafirma nuestro compromiso con la mejora continúa y con la innovación en cada uno de nuestros procesos, en Damiler Truck creemos que la excelencia no es un destino, sino un camino que se construye día a día con el esfuerzo, la pasión y la dedicación de nuestra gente”, aseguró

Agregó que este logro es resultado del trabajo en equipo, la disciplina y la visión compartida de transformar retos en oportunidades, cada iniciativa y mejora implementada, refleja el talento y la resiliencia que los caracteriza, asimismo el premio los motiva a seguir impulsando proyectos que generen valor para los clientes, la comunidad y para el desarrollo económico de Coahuila, por lo que juntos seguirán construyendo un futuro más eficiente, sostenible y competitivo.

“Es ahora más que nunca cuando realmente debemos estar muy alineados entre la parte privada, las empresas, el gobierno, la comunidad y nuestra gente. Todo el tema de creatividad entre empresas, benchmarking, compartir mejores prácticas, ahorita toma una relevancia mucho más importante que simplemente la mejora, sino el estar compartiendo y poder demostrar a México y al mundo la calidad de trabajo, de gente y empresas que tiene Coahuila”, dijo.

Por su parte, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, señaló que celebran mucho más que un reconocimiento, hoy se celebra una forma de ser, de trabajar y de construir futuro porque si algo distingue a Coahuila y su gente, es la excelencia, el orden, los resultados y la dinámica de hacer que las cosas sucedan y que sucedan bien.

Destacó que cuando todos trabajan los resultados son visibles, tangibles y duraderos, por ello, añadió que hoy se reconocieron a organizaciones que tienen esa visión y muestran que la excelencia no es una meta, sino una práctica diaria.