Coahuila: crece 34% el número de motociclistas lesionados en Saltillo, llaman a legislar

/ 19 noviembre 2025
    Motociclistas circulan en vías urbanas de Coahuila, donde se registra la mayor incidencia de accidentes. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La mortalidad en motociclistas pasó de 10 por ciento a 44 por ciento del total de víctimas viales en tres años

El aumento en la proporción de motociclistas fallecidos en accidentes viales —que en los últimos tres años pasó del 10 por ciento hasta el 44 por ciento en varias ciudades de Coahuila— evidencia la urgencia de legislar para reducir la vulnerabilidad de quienes utilizan este tipo de transporte.

Armando Pliego Ishikawa, coordinador nacional del colectivo Coalición Movilidad Segura en México, señaló a VANGUARDIA que no solo es indispensable insistir en el uso de medidas de protección como casco, guantes y rodilleras, sino también garantizar que los motociclistas cuenten con un sistema de aseguramiento específico.

De acuerdo con estadísticas oficiales, al cierre de 2024 un total de 155 motociclistas saltillenses resultaron lesionados en percances viales, cifra que representa un incremento del 34.7 por ciento respecto a 2021.

Un año antes se registró el número más alto de lesionados, con 159 motociclistas accidentados, según datos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

$!Armando Pliego Ishikawa, coordinador nacional del colectivo Coalición Movilidad Segura en México
Armando Pliego Ishikawa, coordinador nacional del colectivo Coalición Movilidad Segura en México FOTO: FACEBOOK

La misma dependencia informó que, al concluir 2024, el 30 por ciento de las muertes por accidentes viales en la capital coahuilense correspondió a motociclistas, de los cuales seis perdieron la vida.

Aunque no existen registros locales detallados de años previos, a nivel nacional la proporción de motociclistas lesionados pasó de 10 por ciento a 30 por ciento del total de víctimas en accidentes automovilísticos, de acuerdo con Pliego Ishikawa.

En 2023 se registraron 10 mil 876 accidentes de tránsito terrestre en Coahuila. Si bien el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no especifica cuántos involucraron motocicletas, las cifras municipales muestran una incidencia especialmente alta en zonas urbanas.

Los reportes confirman que los motociclistas son el grupo con la mayor proporción de fallecimientos en accidentes viales en las principales ciudades del estado, con tasas que en algunos casos superan el 40 por ciento del total de víctimas mortales.

