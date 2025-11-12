Esperan incremento de vuelos en Saltillo ante la Copa Mundial

/ 12 noviembre 2025
    Esperan incremento de vuelos en Saltillo ante la Copa Mundial
    La directora de la OCV de Torreón, Sujeyl Alvarado dijo que el municipio lagunero tiene altas posibilidades de que sea sede para la práctica de equipos. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA.

Se informó que el municipio de Torreón el estadio sea sede de juegos de prácticas

Con el mundial, se espera que en Saltillo se incremente la conectividad aérea, mientras que en Torreón se espera que el Estadio Territorio Santos Modelo (TSM) sea sede para prácticas de alguno de los equipos que jugarán en Monterrey.

En el caso de Saltillo, el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Raúl Rodarte Leos, indicó que probablemente se pueda aumentar la conectividad aérea por la demanda que se tendrá por parte de los visitantes, aunque en este caso, el enlace con la aerolínea se da con el Gobierno del Estado.

Asimismo sobre el traslado de los visitantes entre Saltillo-Monterrey, comentó que esto se contempla dentro del plan estratégico, sobre todo, en los días cruciales cuando se tengan partidos, ahí se tendrá que considerar el tema ante los participantes que tendrán presencia en la ciudad.

QUIEREN A TORREON COMO SEDE PARA PRACTICAS

La directora de la OCV de Torreón, Sujeyl Alvarado dijo que al contar en este municipio con las instalaciones del Territorio Santos Modelo, se tiene altas posibilidades de que Torreón sea sede para la práctica de equipos.

“El mundial en Monterrey tiene sus torneos, pero a algunos equipos se les va a asignar cancha de práctica y como Torreón tiene estas instalaciones de nivel mundial, si se hace está dinámica lo más probable es que este municipio reciba algunos equipos asignados para que sea ahí su sede de práctica”, aseguró.

Ante ello, por la cercanía con Monterrey y por la calidad de los estadios, es alta la probabilidad de que esto suceda, por un solo equipo que se asigne, demandará 60 habitaciones entre staff y técnicos, a lo que se sumarían los seguidores de esos equipos.

Finalmente hasta en diciembre cuando se den a conocer los nombres de los equipos que jugarán en Monterrey, se conocerá si se confirmará si se da esa posibilidad.

