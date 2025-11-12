Viene impacto positivo en educación y futuro laboral con ‘fábrica de IA’ de NVIDIA en la región
Hoy, autoridades federales y de NL confirmarán la llegada de este primer espacio de su tipo en América Latina
El secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard, confirmará esta mañana la creación de la primera “Fábrica de Inteligencia Artificial” de América Latina, la cual será construida en Nuevo León a partir de la asociación estratégica entre la firma NVIDIA y una empresa regiomontana; esta infraestructura generará un impacto positivo en la educación y el futuro laboral de la región.
El proyecto, que implica una inversión de hasta mil millones de dólares, será liderado en territorio nacional por la empresa AI-GDC y constituye la llegada a México de NVIDIA, el líder mundial en hardware de inteligencia artificial, cuyos procesadores se ubican en el núcleo del desarrollo.
Marianela Santos, presidenta del Consejo y Co-CEO de AI-GDC, precisó a VANGUARDIA, en entrevista telefónica, que existe una diferencia importante entre un “data center”, como originalmente se identificó a la inversión, y una “fábrica de inteligencia artificial” que es la denominación correcta del proyecto que hoy será formalizado.
Mañana atentos a mis redes, a las 8:30 AM. Anunciaremos la inversión de la mejor empresa que puede llegar a Nuevo León. ¡ARRÁNCATE! 🦁👊🏻— Samuel García (@samuel_garcias) November 12, 2025
A diferencia de un Data Center, que es una colección de servidores dedicados al almacenamiento de información, una “fábrica de inteligencia artificial” es un conjunto de GPU’s (unidades de procesamiento gráfico) que “fabrica tokens”, señaló.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, adelantó el domingo pasado, durante la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, que “este miércoles (hoy) anunciamos que viene a Nuevo León la empresa más importante del mundo a poner su fábrica”. Desde ese momento se especuló si se trataría de NVIDIA, la empresa más valiosa del planeta hoy día.
VANGUARDIA informó este martes que NVIDIA no realiza inversiones directamente fuera de Estados Unidos y por ello aparece un socio mexicano al frente del proyecto. Ello se debe a que la empresa, con sede en Santa Clara, California, opera bajo el esquema “fabless”, es decir, sin fábricas propias, a fin de concentrar sus recursos en la investigación y desarrollo de chips, subcontratando su fabricación.
Marianela Santos confirmó que, aún cuando el proyecto contempla una inversión máxima de mil millones de dólares, la primera etapa implica solo el ejercicio de una décima parte de dicha cantidad y, a lo largo de la próxima década, podrá expandirse hasta el total. Eso dependerá, precisó, de la demanda de servicios que se registre a partir de su entrada en operación, lo cual se calcula para el segundo trimestre de 2026.
El proyecto, explicó, cuenta en México con aliados estratégicos como el Consejo Coordinador Empresarial, el Tec de Monterrey, la empresa Cipre Holdings, startups del programa Inception de NVIDIA y startups que lideran egresados de universidades como Stanford.
Estos socios, abundó, proveerán “en conjunto, aplicaciones empresariales así como investigación y desarrollo para aplicaciones de manufactura, robótica, visión, recursos humanos, entre otros”. El proyecto también ha establecido contacto con potenciales usuarios en Coahuila, entre los cuales se encuentra la asociación civil Coahuila Valley, el Coecyt y algunas instituciones de educación superior asentadas en la entidad.