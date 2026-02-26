Estados Unidos ha rembolsado a las armadoras un 3.5% en el precio comercial por cada vehículo

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 26 febrero 2026
    Estados Unidos ha rembolsado a las armadoras un 3.5% en el precio comercial por cada vehículo
    Fue hace días que la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió con 6 votos a favor y 3 en contra que los aranceles impuestos en 2025 bajo la Ley de Poderes Económicos Especiales de Emergencia eran inconstitucionales.

Lo anterior sucede ante los productos que no se produce en Norteamérica y se deben traer de otros países

Desde diciembre el gobierno de Estados Unidos empezó a reembolsar a las armadoras el 3.5% del vehículo en el precio comercial, con lo que les estarían regresando parte del arancel que estuvieron pagando, esto ante productos que no existen en Norteamérica, solo en Tailandia, China y parte de Europa.

Luego de que en la reunión del COMCE Noreste Capítulo Coahuila Sureste, se abordara el tema de los aranceles de Estados Unidos y el falló por parte de la Suprema Corte de Justicia de ese país sobre los mismos, la presidente del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila, Lourdes Cobos dio a conocer la situación que se empezó a presentar a partir de diciembre.

Comentó que hay unos productos que por restricciones tecnológicas en Norteamérica no existen, son especialmente los castings de las turbinas, esos existen solo en Tailandia, China y Europa, pero es una tecnología que no tiene México, Estados Unidos o Canadá.

“Entonces lo que sí sucedió es que a partir de diciembre, el gobierno de Estados Unidos, a las armadoras, les está reembolsando el 3.5% del valor del vehículo en el precio comercial. Entonces al valor que ellos venden el carro o la camioneta, les están regresando por cada unidad el 3.5%” y con ello, comentó de alguna manera con ello el arancel que pagan las armadoras, se los están regresando.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Aranceles

Localizaciones


Estados Unidos
México

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Destacan autoridades coordinación absoluta como un elemento clave para el cumplimiento de metas.

Ernestina Godoy refuerza coordinación tras visita a subsede de la FGR en Monclova
(IMAGEN ILUSTRATIVA) El fortalecimiento de las corrientes de viento, con ráfagas estimadas entre 40 y 50 km/h, así como el arrastre de polvo proveniente de Coahuila y del sur de Texas, generan contaminación en Nuevo León.

Polvo proveniente de Coahuila y Texas contamina el aire de Nuevo León
Coahuila es una de las entidades en donde las carpetas de investigación se concentran en la venta de estupefacientes.

Coahuila, sexto estado donde más se combate el narcomenudeo
La autoridad exhortó a la ciudadanía a no adquirir estos terrenos por tratarse de una oferta ilegal.

Alertan en Saltillo sobre oferta ilegal de lotes en colonia Loma Blanca
El Rock Jude Fest reunirá en el Auditorio Saltillo a destacados músicos mexicanos para rendir homenaje a bandas icónicas como Queen, The Beatles y David Bowie.

Leonardo de Lozanne, Denisse Gutiérrez y más llegan a Saltillo con un tributo a Pink Floyd, Queen, The Beatles, David Bowie y Blondie

Deforma electoral, creación morenista

Deforma electoral, creación morenista
Trump y sus méritos inflados

Trump y sus méritos inflados
true

La guarida de ‘El Mencho’; ¿un fugitivo o un capo en retiro?