Estados Unidos ha rembolsado a las armadoras un 3.5% en el precio comercial por cada vehículo

Desde diciembre el gobierno de Estados Unidos empezó a reembolsar a las armadoras el 3.5% del vehículo en el precio comercial, con lo que les estarían regresando parte del arancel que estuvieron pagando, esto ante productos que no existen en Norteamérica, solo en Tailandia, China y parte de Europa.

Luego de que en la reunión del COMCE Noreste Capítulo Coahuila Sureste, se abordara el tema de los aranceles de Estados Unidos y el falló por parte de la Suprema Corte de Justicia de ese país sobre los mismos, la presidente del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila, Lourdes Cobos dio a conocer la situación que se empezó a presentar a partir de diciembre.

Comentó que hay unos productos que por restricciones tecnológicas en Norteamérica no existen, son especialmente los castings de las turbinas, esos existen solo en Tailandia, China y Europa, pero es una tecnología que no tiene México, Estados Unidos o Canadá.

“Entonces lo que sí sucedió es que a partir de diciembre, el gobierno de Estados Unidos, a las armadoras, les está reembolsando el 3.5% del valor del vehículo en el precio comercial. Entonces al valor que ellos venden el carro o la camioneta, les están regresando por cada unidad el 3.5%” y con ello, comentó de alguna manera con ello el arancel que pagan las armadoras, se los están regresando.