Dinero
/ 14 octubre 2025
    Estamos complacidos de contar con Fernando Chico Pardo: directora global de Citi
    En abril de 2025, Fraser sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. FOTO: CUARTOSCURO/PRESIDENCIA

Jane Fraser destacó que el apoyo del Gobierno de México da certeza a la operación que dejará al empresario como accionista mayoritario de Banamex

“Confiamos en que este camino es el mejor”, aseguró Jane Fraser, directora global de Citi, en referencia a la participación del empresario Fernando Chico Pardo como socio para adquirir un 25 por ciento de Banamex. Además, dijo que esta semana se solicitó formalmente la solicitud para aprobar la compra de la institución bancaria.

En la presentación de los resultados financieros del tercer trimestre de 2025, Fraser dijo que el apoyo del Gobierno de México da certeza a la operación sobre Banamex.

“El acuerdo con Fernando Chico Pardo para adquirir una participación accionaria del 25% es un paso muy significativo hacia la desinversión de Banamex. Confiamos en que este camino es el mejor para nuestros grupos de interés en términos de certeza y valor y no podríamos estar más complacidos de tener a Fernando, con su historial probado ante los inversionistas, como nuestro socio”, afirmó.

Detalló que la inversión de Pardo, presidente del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), valida el potencial de Banamex y allana el camino hacia la eventual Oferta Pública Inicial (OPI) que se busca.

Por otro lado, aseguró que la operación está en proceso de aprobación regulatoria, lo que podría llevar entre nueve y 12 meses para concretarse.

“Él (Chico Pardo) ya presentó su solicitud de aprobación regulatoria ante el gobierno, así que eso seguirá su curso. No está dando rodeos ni demorándose en esto, nosotros también estaremos listos para avanzar tan pronto como obtengamos esas aprobaciones, tampoco estamos perdiendo el tiempo en lo que respecta a completar todo el trabajo necesario para ello”, dijo Fraser.

La semana pasada, Citi rechazó la oferta hecha por Grupo México, que buscaba adquirir el 100 por ciento de Banamex.

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la OPI planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, dijo Citi.

Se prevé que Citi lance la OPI en 2026 y Chico Pardo será accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración de Banamex.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

