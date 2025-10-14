Coahuila: Urge IP a mantener competitividad; presenta ideas para revisión del T-MEC

Mantener la competitividad del norte de México, atender la competencia desleal de Asia en bienes finales, simplificar las reglas de origen, revisar los aranceles al acero, aluminio y cobre, así como abordar la apertura energética y regular el mecanismo de respuesta rápida, fueron algunas de las propuestas que empresarios de la región presentaron en el Foro Regional de Consulta T-MEC 2025.

Las intervenciones iniciaron con Alejandro Uribe Valle, director de Asuntos Corporativos de John Deere, quien pidió preservar la ventaja competitiva de la región atendiendo problemas claros. Señaló que las reglas de origen presentan discrepancias con la clasificación arancelaria, por lo que propuso simplificarlas. Además, solicitó revisar la competencia desleal en bienes finales provenientes de Asia, analizar industria por industria y facilitar los procesos administrativos para la apertura de negocios mediante registros en lugar de permisos.

Por su parte, Octavio Hernández Castilla, director de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Acuña, destacó que la industria manufacturera en el norte del país —en particular en Acuña y Piedras Negras— genera más del 50 por ciento del empleo formal. Advirtió que si el sector pierde competitividad, las afectaciones serían graves, por lo que pidió una defensa específica para las ciudades fronterizas.

El expresidente de AIERA, Antonio Domínguez Lara, propuso revisar el arancel del 50 por ciento que Estados Unidos aplica al acero, aluminio y cobre bajo la Sección 232. Recordó que el consumo de acero cayó 10 por ciento y la producción 6 por ciento, afectando principalmente la fabricación de placa y perfiles estructurales. Afirmó que el arancel no es razonable, ya que Estados Unidos mantiene un superávit comercial de más de mil millones de dólares con México.