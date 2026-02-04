Estima Secretaría de Economía inversiones por 406.8 mil mdd en 2026

Para este año, México espera inversiones del sector privado por un monto de hasta 406 mil 800 millones de dólares, especialmente por proyectos a nivel local.

En el marco de la primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, apuntó que este plan incluye un total de 2 mil 539 proyectos identificados por el sector privado de cada entidad.

“Al día de hoy tenemos 406 mil 800 millones de dólares de inversión. Los proyectos subieron de 2 mil 241 a 2 mil 539 y los empleos que se van a generar, aumentaron de un millón 460 mil a un millón 630 mil gracias a las mil personas que nos acompañan y a los comités de promoción de la inversión de los estados”, acotó el funcionario.

En su intervención, Roberto Lazzeri Montaño, titular de Nacional Financiera (Nafin), acotó que se detonará financiamiento, junto con la banca comercial, por hasta 120 mil millones de pesos para pequeñas y medianas empresas (pymes), por medio de garantías ofrecidas por la banca de desarrollo.

“Por cada peso de garantía movilizamos siete pesos en crédito a través de la banca de desarrollo la inversión de capital como el fondo de fondos tiene un efecto multiplicador al atraer hasta cinco veces el capital que se invierte y todo esto para poder enmarcar que las pymes generan, como bien decía el Secretario de Economía más del 70 por ciento del empleo de nuestro País y 56 por ciento de los ingresos empresariales.

“En este contexto Nafin y Bancomex, de la mano de la banca comercial, vamos a detonar el financiamiento para las pymes con garantías en créditos pymes de hasta 120 millones para sectores prioritarios del Plan México, de hasta 80 por ciento para créditos de primera vez y una reducción en los costos de financiamiento del factoraje”, detalló el representante de Nafin.

Con la presencia de representantes empresariales de los 32 estados del País, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mencionó la importancia de fomentar proyectos de magnitud local para lograr efectos a nivel nacional.

“Sabemos que la inversión nacional es 10 veces mayor, al menos, que la inversión extranjera y es la suma de todos estos esfuerzos que nos permitirá en unidad, Gobierno y sector empresarial, en este 2026, lograr el crecimiento económico para ese desarrollo inclusivo”, expresó Medina Mora Icaza.

En el evento, se detalló que en casos como la región sur se detectaron proyectos por un monto de 6 mil 185.94 millones de dólares, mientras que la región norte prevé iniciativas por 26 mil 906.38 millones de dólares.