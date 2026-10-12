Estiman derrama económica de 70 millones de pesos en el sector turístico ante próximos eventos

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Estiman derrama económica de 70 millones de pesos en el sector turístico ante próximos eventos
    Del 15 al 18 de octubre, Saltillo será sede de la séptima edición de Rodeo Saltillo, encuentro que reunirá competencias de rodeo y actividades ganaderas. ESPECIAL.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

COMPARTIR

TEMAS


Economía

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


OCV

Se espera que la ocupación hotelera en la entidad llegue a mil 500 habitaciones desde el jueves hasta el domingo

Un muy buen fin de semana espera el sector turismo local ante los eventos que arrancan el próximo jueves y seguirán hasta el domingo, periodo en que se espera que 1,500 habitaciones de hotel se llenen por los visitantes foráneos, lo que representará una ocupación del 75 a 80%.

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Raúl Rodarte Leos, dijo que esta semana se tiene el Rodeo Saltillo, un Congreso del Adulto Mayor, el evento de la Saltillera y otro más deportivo.

TE PUEDE INTERESAR: Creció la actividad industrial de México 3.6% a tasa anual en agosto: Inegi

Ante ello, de una ocupación promedio de 55 a 60%, se espera que de jueves a domingo se vaya al 75 a 80%, asimismo que estos eventos generan 1,500 habitaciones de hotel ante los foráneos que visitarán la plaza, entre visitantes y proveedores de los propios eventos.

En una semana normal los ingresos que genera la ocupación hotelera es de 25 millones de pesos, sin embargo, esta semana se contempla, sumando el hospedaje, la visita a restaurantes y demás gastos que generen los visitantes, llegar a una derrama económica de 60 a 70 millones de pesos.

Aunado a estos eventos y los demás que se tendrán las siguientes semanas de octubre, nada más en hospedaje este mes se contempla que en lugar de los cien millones que se venían generando, octubre estará concluyendo con 220 ó 230 millones de pesos.

Finalmente comentó que las próximas semanas se celebrará la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales de Canacintra, el encuentro de mujeres de comunidad cristiana y el evento del clúster de logística entre otros.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


OCV

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Dos escenas: un destino (recargado)
true

¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

Autoridades de Quintana Roo está buscando a las personas que tuvieron contacto con una zorra gris, la cual dio positivo a rabia después de lastimar a una menor.

Buscan a personas que tuvieron contacto con una zorra gris en supermercado de Cancún por esta razón
Las promociones de Coppel para el Buen Fin están previstas del viernes 13 al martes 17 de noviembre.

El Buen Fin 2026 en Coppel: celulares, muebles y electrodomésticos estarán entre las ofertas
¿Dónde comprarla? Así es la nueva Barbie Día de Muertos 2026

¿Dónde comprarla? Así es la nueva Barbie Día de Muertos 2026
A cuatro décadas de su estreno, la telenovela protagonizada por María Rubio regresa a tlnovelas con una versión remasterizada que mejora la imagen y el sonido.

Cuna de Lobos... a 40 años de Catalina Creel, la villana más temida de las telenovelas en México
Más de 200 ciclistas participaron en la última etapa del Serial MTB Coahuila 2026, disputada en el Ecoparque Monclova.

Monclova cierra Serial MTB Coahuila 2026: más de 200 ciclistas disputan la gran final
Jóvenes peloteros de Coahuila mostraron sus habilidades durante las pruebas de selección realizadas en el Estadio Revolución de Torreón rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2027.

Coahuila busca a sus nuevas estrellas del beisbol: 60 peloteros van por la Olimpiada Nacional 2027