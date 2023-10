Exclusivo: tiene el iPhone en México un mercado cautivo de fanáticos

Aunque Apple es la empresa que más smartphones vende a nivel mundial, en México se mantiene en tercer lugar en ventas gracias a un mercado cautivo de personas fanáticas del famoso iPhone, así como de todo el ecosistema que ha creado la empresa de la manzana.

De acuerdo con el estudio Smartphone Model Market Tracker - 2Q23, en la primera mitad del 2023 se enviaron 26 millones 500 mil unidades de iPhone 14 Pro Max a nivel mundial, la mayor cantidad sobre cualquier otro modelo de teléfonos, seguido de su iPhone 14 Pro, con 21 millones; el iPhone 14, con 16.5 millones y el iPhone 13, con 15.5 millones de unidades.

En contraste, México se mantiene como uno de los dos mercados más importantes de Apple en Latinoamérica, junto a Brasil.

En México hay 130 millones de usuarios de dispositivos celulares, según The CIU y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No obstante, Apple no ha logrado ubicarse como la marca más vendida, a pesar de su buen posicionamiento entre los consumidores.

Los datos de la consultora revelan que la participación de mercado de la empresa de Cupertino, California, ha oscilado entre un máximo del 15% y un mínimo del 12%, cifras que le permiten ocupar la tercera posición.

Las empresas que se ubican por encima de Apple son Samsung y Motorola; sin embargo, la marca estadounidense cada vez tiene una mayor competencia por parte de marcas como Oppo, que ya busca el liderazgo en México, así como LG, ZTE, Alcatel, Xiaomi, Honor, Infinix, vivo y Realme, entre otras.