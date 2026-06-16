Expo Clásicos 2026 generará hasta 20 mdp en derrama económica en Saltillo

La Expo Clásicos 2026 La Mejor Selección “Homenaje a Beto Marín” se se estará realizando en el Parque Las Maravillas el 27 y 28 de junio en Saltillo, evento que contempla contar con una participación de más de 700 vehículos, 20 mil asistentes, lo que generará una derrama económica de hasta 20 millones de pesos.

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Los pormenores del evento fueron presentados por el presidente de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, Hugo Alberto Rábago Mar, la directora de Turismo de Saltillo, Lydia María González Rodríguez, el director de Vinculación de la Secretaría de Turismo, Miguel López y el decano de la Asociación, Luis Felipe Hernández Gutiérrez, entre otros.

La Expo Clásicos es el evento automotriz más importante de México y este año celebra su 24 edición, en un ambiente familiar durante dos días donde los asistentes admirarán automóviles restaurados; participar en actividades recreativas; disfrutar música en vivo, así como de la zona gastronómica, exhibiciones especiales y concursos.

Se contempla este año una participación de más de 700 vehículos en una exposición que se realizará en el Parque Las Maravillas el 27 y 28 de junio.

El año pasado fueron el tercer lugar como evento con más afluencia de asistentes en el estado y este 2026 se esperan 20 mil asistentes, asimismo se contempla que el evento genere una derrama económica de entre 15 a 20 millones de pesos en los hoteles y demás cadena de valor del turismo.

Para quienes participarán en el evento con sus unidades, estás últimas deberán ser originales y modificadas hasta 1996.

Hasta el 20 de junio es la inscripción y tiene un costo de 500 pesos y del 22 al 26 de junio de 600 pesos, con ella acceden a una playera, termo, calcomanía, gafete, descripción del auto, diploma, bolsa, porta lata, dos pulseras y tres boletos de cortesía y las inscripciones son en Llantas Reformas. Mientras que para el público en general el costo del boleto será de 80 pesos y los niños entran gratis, asimismo es un evento con causa y se apoyará a la asociación por Amor a Ti, quienes apoyan a personas con discapacidades.

CARAVANA

Por su parte, Dante Rueda Vallejo dio a conocer que el sábado 20 de junio se realizará el tradicional desfile para calentar motores, participarán 200 vehículos que se concentrarán en la Explanada de la Presidencia Municipal a las 15:00 horas, para arrancar a las 16:00 horas y seguir el recorrido por Presidente Cárdenas, Allende, Victoria hasta la Alameda, en Purcell se tomará Ramos Arizpe hasta Emilio Carranza y de ahí hasta Francisco Coss y luego tomar el bulevar Venustiano Carranza para concluir el desfile en Parque Centro.