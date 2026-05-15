Exportación de vehículos producidos en Coahuila tienen alcance en varios países

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    Exportación de vehículos producidos en Coahuila tienen alcance en varios países
    Coahuila se mantiene como líder nacional en la fabricación de autopartes y vehículos, representando el 15.6% de la producción nacional en el primer bimestre de 2026 ESPECIAL.

Aunque las naciones de Estados Unidos y Canadá concentran los envíos de unidades, también llegan a naciones de Europa y Medio Oriente

Estados Unidos y Canadá siguen concentrando la mayor parte de las exportaciones de vehículos ligeros que se realizan a nivel Coahuila sin embargo, estos también llegaron a países de Centro y Sudamérica, Europa y Oriente Medio, entre otros.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, en el periodo enero-abril 2025, la RAM 2500 llegó a 17 países con sus 64,404 unidades exportadas en ese periodo.

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Aunque la mayor parte llegó a Estados Unidos y Canadá con 54,053 unidades y 7,994 unidades, respectivamente; la RAM 2500 también se exportó en ese periodo a países como Brasil, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar, Guatemala, Islandia, Israel, Kuwait y Mongolia, así como Omán, Puerto Rico, Suecia y Uruguay.

En el caso de la Promaster sus 15,646 unidades exportadas llegaron a tres países, Estados Unidos concentró 14,542 y Canadá 1,077, sin embargo, Puerto Rico también recibió 27 unidades de este tipo.

Por lo que respecta a la Blazer de General Motors, sus 13,212 unidades exportadas en se periodo se fueron a Estados Unidos con 12,797 y 415 a Canadá, sin embargo, la Blazer EV llegó con sus 1,765 unidades a cinco países.

Estados Unidos recibió la mayor parte de las exportaciones con 1,424 unidades y Canadá fue el segundo con 273, no obstante, también llegaron unidades a Colombia, Ecuador y Emiratos Árabes Unidos.

Las 5,581 unidades exportadas de la Equinox EV llegaron a tres países, Estados Unidos con 3,462 unidades y Canadá con 1,268 unidades, sin embargo, también llegaron a Brasil con 851 unidades.

Finalmente el Cadillac Optic con sus 5,134 unidades exportadas llegó también a diferentes destinos, como el resto, Estados Unidos y Canadá concentraron la mayor parte con 2,651 y 2,418 unidades, sin embargo, también llegaron a Emirato Árabes Unidos, Europa y otros destinos.

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