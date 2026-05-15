Se anticipa un crecimiento del consumo privado en marzo y abril de 2026 en México

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    Se anticipa un crecimiento del consumo privado en marzo y abril de 2026 en México
    La finalidad del IOCP es proporcionar estimaciones oportunas y precisas del consumo privado, en México, siete semanas antes de la publicación del IMCP de manera oficial. VANGUARDIA
Diego Hernández
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El Indicador Oportuno del Consumo Privado estima que habrá alzas anuales de 1.6% para el tercer mes de 2026 y, para el cuarto mes del mismo año, de 0.5%

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que crecerá el consumo privado de marzo y abril en términos anuales en 1.6 y 0.5%, respectivamente, según los resultados del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) que pronostican los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

En términos mensuales, los valores de crecimiento del IOCP fueron de 0.4 para marzo y 0.1% para el cuarto mes de 2026.

https://vanguardia.com.mx/dinero/habria-revisiones-periodicas-del-t-mec-detallo-ebrard-y-se-buscara-reducir-dependencia-con-asia-NE20715329

“El IOCP (base 2018=100) indica que el IMCP alcanzará un nivel de 111.8 puntos en marzo y de 111.9 en abril de este año”, difundió el Inegi.

Sin embargo, los valores del IOCP publicados el 15 de abril por el Inegi valoraba que el crecimiento anual del consumo privado sería de 2.1% y que a nivel mensual no crecería (una variación de 0.0%).

El IOCP pronosticado hace un mes señalaba que el IMCP tendría un nivel de 112.4 puntos en marzo de este año.

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Diego Hernández

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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