Se anticipa un crecimiento del consumo privado en marzo y abril de 2026 en México

En términos mensuales, los valores de crecimiento del IOCP fueron de 0.4 para marzo y 0.1% para el cuarto mes de 2026.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que crecerá el consumo privado de marzo y abril en términos anuales en 1.6 y 0.5%, respectivamente, según los resultados del Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) que pronostican los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP).

“El IOCP (base 2018=100) indica que el IMCP alcanzará un nivel de 111.8 puntos en marzo y de 111.9 en abril de este año”, difundió el Inegi.

Sin embargo, los valores del IOCP publicados el 15 de abril por el Inegi valoraba que el crecimiento anual del consumo privado sería de 2.1% y que a nivel mensual no crecería (una variación de 0.0%).

El IOCP pronosticado hace un mes señalaba que el IMCP tendría un nivel de 112.4 puntos en marzo de este año.