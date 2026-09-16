Fallece el empresario Vicente López Rodea, integrante de la familia dueña de La Costeña

CDMX.- El empresario Vicente López Rodea, fundador de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA) y miembro de la familia dueña de La Costeña, empresa mexicana de alimentos enlatados y envasados, falleció este miércoles.

La CANAINCA lamentó el fallecimiento y emitió su pésame a la familia.