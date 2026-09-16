Fallece el empresario Vicente López Rodea, integrante de la familia dueña de La Costeña

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    Fallece el empresario Vicente López Rodea, integrante de la familia dueña de La Costeña
    El empresario es uno de los integrantes de la familia propietaria de la marca La Costeña, líder en la industria de conservas alimenticias. Especial
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Organismos empresariales lamentaron el deceso del reconocido hombre de negocios

CDMX.- El empresario Vicente López Rodea, fundador de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA) y miembro de la familia dueña de La Costeña, empresa mexicana de alimentos enlatados y envasados, falleció este miércoles.

La CANAINCA lamentó el fallecimiento y emitió su pésame a la familia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marcas-de-tequila-atraviesan-un-mal-momento-de-ventas-jose-cuervo-la-mas-afectada-OH23530961

“Los socios e integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias, su Presidente Santiago Hernández Pons Riba y el Presidente Ejecutivo Jonás Murillo González, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de DON VICENTE LÓPEZ RODEA quien fuera fundador de CANAINCA, socio y consejero. Expresamos nuestro pésame sincero y nos unimos a la pena que embarga a toda su familia, a sus seres queridos, y a cada uno de los trabajadores de @LaCostenaMx ante esta irreparable pérdida. Nuestro más sentido pésame”, posteó la Cámara en X.

En tanto, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) extendió también sus condolencias.

https://vanguardia.com.mx/dinero/presionan-verduras-y-bebidas-el-costo-de-la-cena-del-grito-FF23517398

“El presidente Alejandro Malagón Barragán, @AMalagonB, y todo quienes conformamos la #CONCAMIN lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo, don Vicente López Rodea, consejero, socio y fundador de la Cámara Nacional de Conservas Alimenticias, @CANAINCA. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad de la Industria de Conservas Alimenticias. Descanse en paz”, escribieron en X.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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