Fallece el empresario Vicente López Rodea, integrante de la familia dueña de La Costeña
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Organismos empresariales lamentaron el deceso del reconocido hombre de negocios
CDMX.- El empresario Vicente López Rodea, fundador de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA) y miembro de la familia dueña de La Costeña, empresa mexicana de alimentos enlatados y envasados, falleció este miércoles.
La CANAINCA lamentó el fallecimiento y emitió su pésame a la familia.
“Los socios e integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias, su Presidente Santiago Hernández Pons Riba y el Presidente Ejecutivo Jonás Murillo González, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de DON VICENTE LÓPEZ RODEA quien fuera fundador de CANAINCA, socio y consejero. Expresamos nuestro pésame sincero y nos unimos a la pena que embarga a toda su familia, a sus seres queridos, y a cada uno de los trabajadores de @LaCostenaMx ante esta irreparable pérdida. Nuestro más sentido pésame”, posteó la Cámara en X.
Los socios e integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias, su Presidente Santiago Hernández Pons Riba y el Presidente Ejecutivo Jonás Murillo González, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de DON VICENTE LÓPEZ RODEA— CANAINCA (@CANAINCA) September 16, 2026
Quien fuera... pic.twitter.com/4e54pqhd3S
En tanto, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) extendió también sus condolencias.
“El presidente Alejandro Malagón Barragán, @AMalagonB, y todo quienes conformamos la #CONCAMIN lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo, don Vicente López Rodea, consejero, socio y fundador de la Cámara Nacional de Conservas Alimenticias, @CANAINCA. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad de la Industria de Conservas Alimenticias. Descanse en paz”, escribieron en X.