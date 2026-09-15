Presionan verduras y bebidas el costo de la cena del Grito

CDMX.-Una cena para conmemorar la Independencia de México para ocho personas con pozole rojo, chiles en nogada, pambazos, tostadas de tinga de pollo, guacamole con totopos y esquites, además de agua, cerveza y tequila, costará unos 2 mil 473.86 pesos, 1.5 por ciento más que el año pasado, de acuerdo con un ejercicio realizado por Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El incremento equivale a 309.23 pesos por comensal. Sin embargo, el resultado general oculta movimientos distintos entre los alimentos que integran la mesa.

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Las hortalizas concentraron la mayoría de los principales incrementos. La cebolla blanca subió 70.8 por ciento; la papa, 65 por ciento; el jitomate saladette, 45.4 por ciento, y el limón, 25.9 por ciento.

En conjunto, estos cuatro productos aportaron 43.92 pesos adicionales a la cena, más del doble del aumento neto registrado. Además, se trata de ingredientes que aparecen en distintos platillos de la celebración.

Las bebidas representaron otro foco de presión. Su costo aumentó 3.3 por ciento, frente a un alza de 1 por ciento en la comida. La cerveza subió 9.2 por ciento y el refresco, 8.1 por ciento, mientras que el tequila bajó 2.4 por ciento.

Este comportamiento adquiere relevancia por el peso de las bebidas en la mesa. En conjunto, agua, cerveza y tequila representan 22.8 por ciento del costo de la cena, una proporción cercana a la de los chiles en nogada, que concentran 22.2 por ciento.

En contraste, las carnes ayudaron a contener el gasto. El espinazo de cerdo bajó 9.5 por ciento; la carne de cerdo molida, 8.9 por ciento, y la pechuga de pollo, 2.2 por ciento. La carne de res molida fue la excepción, con un aumento de 12.6 por ciento.

El pozole rojo, uno de los platillos centrales de la celebración, también resultó más barato. Su costo para ocho porciones pasó de 497.69 a 486.21 pesos, una reducción de 2.3 por ciento.

No todos los platillos siguieron la misma trayectoria. Los esquites registraron el mayor aumento, de 6.1 por ciento, seguidos por los pambazos, con 4.5 por ciento.

Los chiles en nogada subieron 1 por ciento y el guacamole con totopos, 1.6 por ciento, mientras que las tostadas de tinga de pollo prácticamente mantuvieron su precio.

El ejercicio de GCMA muestra que el costo de celebrar el Grito no depende únicamente de los ingredientes principales.

Las verduras que acompañan los platillos y las bebidas que completan la mesa pueden ejercer una presión considerable sobre el presupuesto, incluso cuando algunos alimentos centrales bajan de precio.

Costo de platillos típicos en septiembre 2026 (Pesos y variación porcentual anual) - Pozole rojo: $486 (-2.3%) - Chiles en nogada: $550 (1%) - Pambazos: $264 (4.5%) - Tostadas de tinga de pollo: $315 (-0.1%) - Guacamole con totopos: $88 (1.6%) - Esquites: $207 (6.1%) - Bebidas: $564 (3.3%)