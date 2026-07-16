Fed evitaría dar señales sobre política monetaria de EU y descarta que IA implique más inflación

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    Fed evitaría dar señales sobre política monetaria de EU y descarta que IA implique más inflación
    El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, testifica ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado para presentar al Congreso el informe semestral sobre política monetaria, en el Capitolio, el miércoles 15 de julio de 2026, en Washington, informó la AP. AP

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos no ha profundizado públicamente en la decisiones de esta entidad gubernamental para evitar volatilidades financieras

El presidente de la Reserva Federal —Fed por sus siglas en inglés—, Kevin Warsh, no ha hecho énfasis en el rumbo de la política monetaria que el Banco Central de Estados Unidos (EU) tomará ante el auge de la inteligencia artificial, la inflación, su cercanía con Donald Trump y los parámetros para controlar el alza de precios en los hogares estadounidenses.

Warsh, en su segundo día de comparecencia ante el Comité Bancario del Senado de EU, no ofreció detalles sobre el rumbo que tendrá la Fed, manteniendo su postura política de reducir las comunicaciones del Banco Central estadounidense para limitar decisiones anticipadas en los mercados financieros.

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“No considero que un cambio puntual en los precios sea necesariamente inflacionario, porque creo que hay una respuesta de la oferta”, afirmó Warsh, agregando que aunque es probable que la inversión en infraestructura de IA eleve los precios en el corto plazo, corresponderá a la Reserva Federal determinar si ese incremento representa un proceso inflacionario.

INQUIETUD EN LA FED POR LA IA

Esta declaración del presidente de la Fed se inserta en un contexto en el que se ha observado el aumento de demanda de componentes tecnológicos como memorias de almacenamiento y chips por el auge del desarrollo de centros de datos a consecuencia de las fuertes inversiones de compañías como Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, entre otras, que incluso han elevado sus costos de algunos de sus productos.

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Los intensos desarrollos en infraestructura tecnológica para la inteligencia artificial han inquietado a varios miembros del Comité Federal de Mercado de la Fed, como quedó documentado en las reuniones del 16 y 17 de junio, ya que consideran que una sobredemanda en la industria de la IA mantendría una presión al alza sobre los precios de bienes y servicios tecnológicos, así como de la electricidad o del agua en función del desarrollo en IA.

(Con información de medios locales estadounidenses y El Economista)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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