Fed evitaría dar señales sobre política monetaria de EU y descarta que IA implique más inflación

El presidente de la Reserva Federal —Fed por sus siglas en inglés—, Kevin Warsh, no ha hecho énfasis en el rumbo de la política monetaria que el Banco Central de Estados Unidos (EU) tomará ante el auge de la inteligencia artificial, la inflación, su cercanía con Donald Trump y los parámetros para controlar el alza de precios en los hogares estadounidenses. Warsh, en su segundo día de comparecencia ante el Comité Bancario del Senado de EU, no ofreció detalles sobre el rumbo que tendrá la Fed, manteniendo su postura política de reducir las comunicaciones del Banco Central estadounidense para limitar decisiones anticipadas en los mercados financieros.

“No considero que un cambio puntual en los precios sea necesariamente inflacionario, porque creo que hay una respuesta de la oferta”, afirmó Warsh, agregando que aunque es probable que la inversión en infraestructura de IA eleve los precios en el corto plazo, corresponderá a la Reserva Federal determinar si ese incremento representa un proceso inflacionario. INQUIETUD EN LA FED POR LA IA Esta declaración del presidente de la Fed se inserta en un contexto en el que se ha observado el aumento de demanda de componentes tecnológicos como memorias de almacenamiento y chips por el auge del desarrollo de centros de datos a consecuencia de las fuertes inversiones de compañías como Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, entre otras, que incluso han elevado sus costos de algunos de sus productos.

Los intensos desarrollos en infraestructura tecnológica para la inteligencia artificial han inquietado a varios miembros del Comité Federal de Mercado de la Fed, como quedó documentado en las reuniones del 16 y 17 de junio, ya que consideran que una sobredemanda en la industria de la IA mantendría una presión al alza sobre los precios de bienes y servicios tecnológicos, así como de la electricidad o del agua en función del desarrollo en IA. (Con información de medios locales estadounidenses y El Economista)