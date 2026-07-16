FMI advierte que oferta petrolera tardaría hasta tres meses para normalizarse por guerra en Irán

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    FMI advierte que oferta petrolera tardaría hasta tres meses para normalizarse por guerra en Irán
    Una rápida recuperación de la oferta es esencial para evitar mayores daños a la economía global, declaró la FMI. Diego Hernandez Romero

El Fondo Monetario Internacional declaró que la recuperación de las reservas petroleras es crucial para “prepararse ante futuras crisis”

El flujo mundial de petróleo podría tardar entre dos y tres meses en normalizarse cuando se reabra completamente el estrecho de Ormuz, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI) ante la nueva escalada bélica en Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos.

Según el informe “El mercado petrolero absorbió el impacto de la guerra, pero los márgenes de seguridad se están agotando” del FMI “las estimaciones del sector apuntan a que pasarán entre dos y tres meses antes de que pueda reanudarse una parte significativa de los flujos de petróleo tras la reapertura total del estrecho”.

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El organismo internacional detalló que las principales inquietudes sobre la producción se debe a la reactivación de pozos petroleros por falta de financiación que no se reactiva por los riesgos de pérdidas por la guerra en Irán.

“Aún persisten muchas incertidumbres, como cuándo se restablecerá efectivamente la libertad de navegación a través del punto de estrangulamiento petrolero más crítico del mundo y con qué rapidez se recuperará la confianza de las navieras, las aseguradoras y los operadores”, declaró el FMI en su última publicación.

Aunque los precios del crudo ya estaban comenzando a bajar debido a las conversaciones para acordar un alto al fuego entre Irán y Estados Unidos, las reservas petroleras fueron parte de la mitigación del alza de precios del petróleo. No obstante, el FMI insistió que la recuperación de las reservas petroleras son cruciales “para prepararse ante futuras crisis”.

El Fondo Monetario Internacional también precisó que la economía internacional se expone a riesgos financieros si no hay una diversificación de las fuentes de energía: “la flexibilidad de los mercados energéticos y las rápidas medidas políticas dieron un respiro a la economía global. Un acuerdo duradero entre Estados Unidos e Irán abriría la puerta a la recuperación del suministro. Sin embargo, aún se necesitan esfuerzos significativos para aumentar la resiliencia y la diversificación del suministro energético y evitar que las crisis petroleras desestabilicen la economía mundial”.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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