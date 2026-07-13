Crece probabilidad de que Fed suba tasa en reunión de julio

NUEVA YORK.-Los operadores de futuros y los mercados de predicción siguen esperando que la Reserva Federal mantenga el statu quo en su reunión de julio, dejando las tasas de interés sin cambios una vez más. Sin embargo, la decisión será muy ajustada.

Según la herramienta FedWatch de CME, ahora hay un 46.5% de probabilidades de que la Reserva Federal suba las tasas de interés un cuarto de punto el 29 de julio.

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Esta cifra es superior al 34% registrado el domingo. En la plataforma de predicción Kalshi, los operadores ahora ven un 36% de probabilidad de un aumento de tasas, frente a menos del 20% el domingo y menos del 10% a principios de este mes.

El aumento de las probabilidades se produce después de que el Presidente Donald Trump anunciara que restablecerá el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes cercanos al estrecho de Ormuz e impondrá un peaje del 20% a toda la carga que transite por dicho paso.

Las probabilidades de Kalshi también aumentaron después de que el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, declarara que el banco no debe repetir los errores de 2021 y 2022, cuando, según él, la Fed tardó demasiado en subir las tasas de interés en medio de una inflación creciente.

Añadió, sin embargo, que el banco no debería reaccionar de forma exagerada ni subir las tasas demasiado rápido. Los economistas encuestados por Dow Jones prevén que la inflación subió un 3.8% interanual en junio, cifra inferior al 4.2% registrado en mayo.

El informe del Índice de Precios al Consumidor de junio se publicará el martes. Sin embargo, las perspectivas de inflación podrían complicarse si los precios del petróleo vuelven a subir al reanudarse el conflicto en el estrecho.

Un informe de Barclays publicado este lunes argumentaba que la preocupación por la inflación ya no se limita únicamente a los precios de la energía.

Ajay Rajadhyaksha, presidente global de investigación de Barclays, afirmó que el impacto del aumento de precios derivado de la crisis petrolera aún no ha concluido y que la falta de una disminución de la demanda a causa de los elevados precios de la energía solo ha exacerbado la inflación. Añadió que las alzas de precios provocadas por la IA también están deteriorando las perspectivas inflacionarias.

Según Rajadhyaksha, todo esto se combina para crear una situación en la que la Reserva Federal podría verse obligada a adoptar una postura cada vez más restrictiva.

“Un marco que depende de los datos implica responder tanto a las cifras de inflación como a las previsiones”, escribió. “Y las cifras de los próximos meses no van a ser alentadoras”, dijo.