México exportó menos autos a EU, pero lo compensó con distintos mercados

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    México exportó menos autos a EU, pero lo compensó con distintos mercados
    En abril del 2025 Washington anunció la imposición de un arancel de 25% a la importación de vehículos ligeros, bajo la autoridad de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. ESPECIAL.

Coahuila tuvo un caída del 86% de las exportaciones de vehículos ante la eliminación del crédito fiscal en EU

Las exportaciones de vehículos ligeros de México a UE cayeron 3.6% durante el primer semestre del año, pero los envíos a otros mercados crecieron 20.9%, esto debido al cobro de aranceles a la importación de automóviles en Estados Unidos.

Lo anterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), quien destacó que las exportaciones totales del país se mantuvieron en buenos números, con un alza de 1.4 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR:Se generaron mil 475 empleos en junio en Coahuila

Así, durante el primer semestre del año México dejó de vender casi 50 mil vehículos a Estados Unidos. Sin embargo, gracias al dinamismo de los mercados distintos al estadounidense, vendió 32 mi más a Canadá; 16 millones más a Brasil; 5 mil 200 más a Colombia y unos 14 mil más a El Salvador.

Las exportaciones a Estados Unidos totalizaron un millón 282,466 unidades, mientras que las dirigidas a otros mercados sumaron 406 mil 779.

Las primeras representaron el 75.9% del total de autos vendidos por México al mundo, lo que representó una pérdida de 3.9 puntos porcentuales en términos interanuales.

Las exportaciones hacia Estados Unidos hilaron así dos años a la baja, pues en el primer semestre del 2025 bajaron 2.7 por ciento.

Coahuila entre los estados con impacto de autos eléctricos

Asimismo, producto de la decisión de la administración Trump de retirar el crédito fiscal por unidad, este año México también ha resentido la abrupta caída en la demanda de autos eléctricos en Estados Unidos.

Así, durante la primera mitad del año, las exportaciones de las SUV Blazer EV y Equinox EV, modelos 100% eléctricos de General Motors ensamblados en su planta de Ramos Arizpe, Coahuila, cayeron 82 y 86%, respectivamente, a mil 675 y 4 mil 684 unidades.

Mientras que las exportaciones del Mustang Mach-E de Ford –ensamblado en la planta de Cuautitlán, México– se desplomaron 59% a 11,680 autos.

Con información de El Economista

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
exportaciones

Localizaciones


México

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Asesino de paisanos

Asesino de paisanos
true

Los mexicanos estamos ‘satisfechos’ con la vida
true

POLITICÓN: De Múzquiz a Palacio Nacional: ¿Sheinabum buscó marcar distancia de Tania Flores y Nancy Nápoles?
Francisco Javier Mancillas González consideró que las reformas educativas federales han relegado el aprendizaje de conocimientos fundamentales.

’Sello de la Nueva Escuela Mexicana es la ideología y no el aprendizaje’: Unión Nacional de Padres de Familia Coahuila
Extrabajadores mantienen bloqueados los accesos de AHMSA y han reiterado que no permitirán la salida de maquinaria mientras no se cubran los finiquitos pendientes.

Monclova: jueza da ultimátum al síndico de AHMSA para entregar equipo; advierten posible tensión con extrabajadores
Oscar Colás amplió la ventaja de Saltillo con su jonrón número 11 de la temporada ante los Dorados.

Christian Villanueva y Oscar Colás lideran triunfo de Saraperos sobre Dorados
Los dos grupos criminales ya estaban en la lista se sanciones de la OFAC por actividades ligadas al narco.

Designa EU a Cártel de Juárez y a Viagras como terroristas
Buques comerciales, vistos en el estrecho de Ormuz desde la costa de Bandar Abbas, Irán, el 30 de junio de 2026.

Recula Trump, no cobrará la tasa del 20 % a los buques que transiten por Ormuz