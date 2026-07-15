México exportó menos autos a EU, pero lo compensó con distintos mercados

Las exportaciones de vehículos ligeros de México a UE cayeron 3.6% durante el primer semestre del año, pero los envíos a otros mercados crecieron 20.9%, esto debido al cobro de aranceles a la importación de automóviles en Estados Unidos.

Lo anterior, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), quien destacó que las exportaciones totales del país se mantuvieron en buenos números, con un alza de 1.4 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR:Se generaron mil 475 empleos en junio en Coahuila

Así, durante el primer semestre del año México dejó de vender casi 50 mil vehículos a Estados Unidos. Sin embargo, gracias al dinamismo de los mercados distintos al estadounidense, vendió 32 mi más a Canadá; 16 millones más a Brasil; 5 mil 200 más a Colombia y unos 14 mil más a El Salvador.

Las exportaciones a Estados Unidos totalizaron un millón 282,466 unidades, mientras que las dirigidas a otros mercados sumaron 406 mil 779.

Las primeras representaron el 75.9% del total de autos vendidos por México al mundo, lo que representó una pérdida de 3.9 puntos porcentuales en términos interanuales.

Las exportaciones hacia Estados Unidos hilaron así dos años a la baja, pues en el primer semestre del 2025 bajaron 2.7 por ciento.

Coahuila entre los estados con impacto de autos eléctricos

Asimismo, producto de la decisión de la administración Trump de retirar el crédito fiscal por unidad, este año México también ha resentido la abrupta caída en la demanda de autos eléctricos en Estados Unidos.

Así, durante la primera mitad del año, las exportaciones de las SUV Blazer EV y Equinox EV, modelos 100% eléctricos de General Motors ensamblados en su planta de Ramos Arizpe, Coahuila, cayeron 82 y 86%, respectivamente, a mil 675 y 4 mil 684 unidades.

Mientras que las exportaciones del Mustang Mach-E de Ford –ensamblado en la planta de Cuautitlán, México– se desplomaron 59% a 11,680 autos.

Con información de El Economista