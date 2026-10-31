Fortalece Fundación del Empresariado Coahuilense a organizaciones en el Estado

“Estas cifras reflejan tanto la fortaleza y madurez que ha alcanzado la sociedad civil organizada en Coahuila, como la confianza que existe en un modelo de colaboración sustentado en la transparencia, la rendición de cuentas y la medición de resultados”, señaló el Ing. Juan Carlos López Villarreal, Presidente del Consejo Directivo de la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC).

En el marco del Congreso de Filantropía Estratégica e Impacto Social “Somos Conexión 2026”, el primer y más grande encuentro de organizaciones que trabajan por el desarrollo y la movilidad social en Coahuila, la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) anunció los resultados de sus convocatorias para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil de este año, que beneficiaron a 113 proyectos con 64 millones de pesos en pro de la movilidad social del estado.

Como parte de esta misión de fortalecimiento a las organizaciones, la FEC, en alianza con la Fundación Merced Coahuila, reunió a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en este Congreso, el primero que se realiza en Coahuila para articular esfuerzos entre la iniciativa privada, las organizaciones comunitarias, la academia y el gobierno, con el objetivo de sensibilizar a los líderes sociales sobre el valor del trabajo en alianza, fortalecer sus capacidades institucionales y generar proyectos conjuntos de alto impacto sostenible en Coahuila.

Al evento acudieron más de 100 organizaciones, de la región carbonífera, norte, de Lagua y de sureste, todas ellas con incidencia en temas como la educación, salud, medio ambiente y desarrollo social en las comunidades.

Para este encuentro, se buscó que todas las organizaciones que trabajan en pro de Coahuila participaran y tuvieran la oportunidad de acceder a un programa especializado con Conferencias Magistrales; las cuales fueron impartidas por referentes nacionales como Pilar Parás (expresidenta de CEMEFI), Raymundo Tamayo (consultor internacional en estrategia e inteligencia artificial) y Juan del Cerro (fundador de Disruptivo.tv y Socialab México).

Además contaron con un espacio de intercambio de buenas prácticas entre las regiones de las diferentes zonas, tener mesas de networking, es decir, sesiones de contacto directo entre organizaciones e inversionistas sociales para vincular causas y proyectos.

También pudieron participar en una Macro Mesa de Trabajo “Conectando Esfuerzos”, una dinámica colaborativa orientada a estructurar 16 preproyectos comunitarios e integrales alineados a las necesidades prioritarias del estado.

Por último, participaron en una dinámica “Dino Tank”, una plataforma en la que organizaciones de categoría “Semilla” presentaron sus iniciativas ante un comité dictaminador; el primer lugar recibió un financiamiento de 90 mil pesos (equivalente al 100% del costo total del proyecto, el segundo lugar obtuvo 81 mil pesos (equivalente al 90% del costo total del proyecto) y el tercer lugar con 72 mil (equivalente al 72% del costo total del proyecto).

Con eventos como este, la Fundación del Empresariado Coahuilense refrenda su compromiso en fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, impulsar proyectos estratégicos de alto impacto que contribuyan a transformar oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas, y articular alianzas que permitan multiplicar resultados, generando un ecosistema de colaboración capaz de responder de manera más efectiva a los retos sociales de nuestro Estado.