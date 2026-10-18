Se aprueba segunda convocatoria de proyectos por 43 mdp en Coahuila: FEC

Destacó que fueron sobre todo proyectos de desarrollo social, entre ellos de casas hogar, asilos de ancianos, así como apoyos para temas de salud que tratan el cáncer o padecimientos en el corazón.

La directora operativa de la Fundación del Empresariado Coahuilense ( FEC ), Ana Laura Pérez señaló que en la segunda convocatoria de este año fueron 74 los proyectos aprobados por un monto de 43 millones de pesos.

Por regiones, fue la Laguna quien concentró hasta el 35% de los proyectos debido a que es quien cuenta con más organizaciones, aunque sean más chicas; le sigue la Sureste con 33%, la Centro Carbonífera con 20% y el 15% restante en la Norte.

Agregó que contaban con un presupuesto de 80 millones de pesos, de ellos 23 millones fueron los que se asignaron en la primera convocatoria y los 43 millones en la segunda. El resto del dinero que quedó se utilizará en nuevos proyectos estratégicos o comunitarios.

Por lo pronto, aunque todavía no se tiene totalmente definido los proyectos que recibirán esos recursos que no entraron en las convocatorias, añadió que ya tienen preaprobado algunos proyectos, entre ellos, están algunos de la Laguna.

De esos últimos comentó que en esa región se tiene el problema que en preescolar no están mandando a los niños a la escuela, por ello, se está buscando apoyar proyectos que contemplen horarios extendidos en esas escuelas, toda vez que no se les manda a estudiar porque son pocas horas las que permanecen en ellos.