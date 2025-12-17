Fundación Lala: 40 años transformando vidas y nutriendo comunidades en México

Dinero
/ 17 diciembre 2025
    Fundación Lala: 40 años transformando vidas y nutriendo comunidades en México
    FOTO: CORTESÍA

Desde su creación en 1985, se ha consolidado como un referente de compromiso social, nutriendo sueños, transformando vidas y llevando esperanza a millones de familias.

CIUDAD DE MÉXICO.- Fundación Lala, el brazo de responsabilidad social de Grupo Lala, conmemora cuatro décadas de trabajo constante en beneficio de las comunidades más vulnerables del país. Desde su creación en 1985, se ha consolidado como un referente de compromiso social, nutriendo sueños, transformando vidas y llevando esperanza a millones de familias.

En estos cuarenta años, Fundación Lala ha alcanzado una presencia en 32 estados y 749 municipios. Su labor ha impactado a más de 5.1 millones de personas.

“En Fundación Lala, nutrir es nuestra historia. Estos 40 años reflejan el impacto logrado junto a más de 300 organizaciones aliadas y comunidades. El año 2001 marcó un parteaguas para Fundación Lala, cuando, por iniciativa del Presidente del Consejo y de la Fundación, Eduardo Tricio, se estableció el primer programa de gran alcance: ‘Un vaso de leche al día’, a través del cual casi 10 mil niñas y niños en cinco estados recibieron diariamente un vaso de leche. A partir de este programa comenzó la expansión geográfica de Fundación Lala en todo México. Hoy, vemos al futuro con la convicción de seguir contribuyendo a un país mejor nutrido, con mayor educación y movilidad social”, expresó Edgar Salinas, Director de Fundación Lala e Impacto Social de Grupo Lala.

FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

CUATRO DÉCADAS DE TRAYECTORIA Y COMPROMISO

Desde su nacimiento en La Laguna en 1985, Fundación Lala ha construido una historia de solidaridad y resiliencia caracterizada por programas de alto impacto, como:

• “Un vaso de leche al día” (2001): Proporcionando nutrición básica a niños y niñas menores de 12 años cada día, contribuyendo a su desarrollo y bienestar.

• Respuestas a emergencias y contingencias (desde 2003): Apoyando a comunidades afectadas por desastres naturales, como el sismo en Colima (2003), los huracanes Ingrid y Manuel (2013), los sismos de 2017 y el huracán Otis (2023). En total, Fundación Lala ha donado más de 90 millones de kilolitros de leche para apoyar a quienes más lo necesitan.

FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

• Educación: Desde hace 15 años, se ha impulsado la Red de Escuelas SER y a otras instituciones educativas que brindan educación de calidad y alimentación nutritiva a casi 20 mil niñas y niños que viven en regiones con condiciones adversas. Con la Red de Escuelas SER compartimos la convicción de que educación y nutrición, juntas, pueden transformar vidas. A través de este modelo, hemos acompañado a niñas, niños y sus familias con una visión de largo plazo, colocando en el centro su desarrollo integral y su máximo potencial.

• Apoyo frente al COVID-19 (2020): Distribución de 2.2 millones de litros de leche a 120 asociaciones, incluyendo el albergue hospitalario en el Estadio Azteca y Gómez Palacio, Durango.

En estos años, Fundación Lala ha destinado cerca de $2,294 millones de pesos en inversión social, canalizados tanto en efectivo como en especie, y ha colaborado con más de 300 organizaciones no gubernamentales, 53 bancos de alimentos y alianzas clave con instituciones como Fundación Teletón, Comedor Santa María, Red de Bancos de Alimentos de México (BAMEX) y la Red de Escuelas SER.

DE LA LAGUNA AL PAÍS ENTERO

Lo que comenzó como una iniciativa local en La Laguna se ha expandido a lo largo de los años. Para 2001, la Fundación ya operaba en cinco estados; hoy tiene presencia en prácticamente todo el territorio nacional, reafirmando su compromiso de estar ahí donde más se le necesita.

FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

Este 40 aniversario se celebrará con un formato disruptivo, a través de lo que se ha denominado “conversatorios de valor”, en los que participarán aliados, estudiantes y profesionales de la Responsabilidad Social Empresarial, con el objetivo de reflexionar, compartir aprendizajes y generar nuevas alianzas que fortalezcan el impacto social. Asimismo, se llevarán a cabo exposiciones fotográficas que reflejan el trabajo realizado a lo largo de estas cuatro décadas, además de sorpresas de carácter bibliográfico que recuperan nuestra historia, entre otras actividades conmemorativas.

