La industria de México perdió 153 mil empleos en 2025; el 40% de los trabajadores ganan el mínimo: Inegi
Con base a la ENOE, el sector primario aumentó 500 mil puestos de trabajo y el de servicios 735 mil con respecto a 2024; la industria manufacturera perdió 237 mil 652 empleados
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el sector secundario —industria y construcción— perdió en total 153 mil 132 empleos en diciembre 2025 con respecto al mismo mes en 2024, siendo la industria manufacturera la más afectada.
Por un lado, las actividades económicas de la industria extractiva y de la electricidad tuvieron un cambio positivo de 10 mil 312 empleos, así como la construcción que reportó un cambio de 74 mil 208 trabajadores en diciembre de 2025; sin embargo, la industria manufacturera perdió 237 mil 652 empleados, por lo que el cambio anual total fue negativo en este sector.
En cambio, los sectores primario y terciario registraron cambios positivos pues, en diciembre de 2024 y 2025, las actividades de “agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca” aumentaron 10 mil 312 empleos; las actividades de comercio y servicios (sector terciario) aumentaron 735 mil 564 en personal ocupado, según Inegi.
CRECE EL PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE RECIBEN EL MÍNIMO EN 2025
En diciembre 2025, la población económicamente activa (PEA) que recibe hasta un salario mínimo aumentó 4.4 por ciento, representando una diferencia de 3 millones 95 mil 733 de trabajadores. Además, la población que tiene por ingreso un salario mínimo —278 pesos al día— es el 45 por ciento de la PEA (27 millones 178 mil 510 personas).
Los trabajadores que reciben “más de 1 hasta 2 salarios mínimos” aumentaron 2.7 por ciento con respecto a la PEA, pasando de 16 millones 709 mil 531 en diciembre 2024 a 18 millones 664 mil 383 en el mismo mes 2025. Este nivel de ingresos representó el año pasado el 30.9 por ciento de la PEA.
El Inegi también reveló que las y los trabajadores que ganan “más de 2 hasta 3 salarios mínimos” y “más de 3 hasta 5 salarios mínimos” aumentaron 0.1 por ciento para ambos casos.
Por el contrario, la población que gana “más de 5 salarios mínimos” decreció 0.3 por ciento en 2025 con respecto a 2024, pasando de 618 mil 394 en diciembre de 2024 a 451 mil 94 en el mismo periodo de 2025. Este nivel de ingresos representó en 2025 el 1 por ciento de la PEA.
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE OCUPADA
La población económicamente activa son las personas en edad de trabajar (15 años y más) que tienen empleo (ocupadas) o buscando activamente uno (desocupadas), y en 2025 fue de 61 millones 856 mil 733 personas.
Del total de la PEA en 2025 el sector terciario concentró el 64.6 por ciento; después fue el sector secundario con un 24.2 por ciento y por último el sector primario de 10.6 por ciento.
Por sector, las actividades que concentraron el mayor porcentaje fue lo siguiente:
- Sector primario: Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (10.6 por ciento o 6 millones 373 mil 485 trabajadores)
- Sector secundario: Industria manufacturera (15.7 por ciento o 9 millones 475 mil 788 trabajadores)
- Sector terciario: Comercio (19.5 por ciento o 12 millones 398 mil 689 empleados)