La industria de México perdió 153 mil empleos en 2025; el 40% de los trabajadores ganan el mínimo: Inegi

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el sector secundario —industria y construcción— perdió en total 153 mil 132 empleos en diciembre 2025 con respecto al mismo mes en 2024, siendo la industria manufacturera la más afectada.

Por un lado, las actividades económicas de la industria extractiva y de la electricidad tuvieron un cambio positivo de 10 mil 312 empleos, así como la construcción que reportó un cambio de 74 mil 208 trabajadores en diciembre de 2025; sin embargo, la industria manufacturera perdió 237 mil 652 empleados, por lo que el cambio anual total fue negativo en este sector.

TE PUEDE INTERESAR: Baja 4.1% el personal ocupado de empresas constructoras en noviembre de 2025 a tasa anual: Inegi

En cambio, los sectores primario y terciario registraron cambios positivos pues, en diciembre de 2024 y 2025, las actividades de “agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca” aumentaron 10 mil 312 empleos; las actividades de comercio y servicios (sector terciario) aumentaron 735 mil 564 en personal ocupado, según Inegi.

CRECE EL PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE RECIBEN EL MÍNIMO EN 2025

En diciembre 2025, la población económicamente activa (PEA) que recibe hasta un salario mínimo aumentó 4.4 por ciento, representando una diferencia de 3 millones 95 mil 733 de trabajadores. Además, la población que tiene por ingreso un salario mínimo —278 pesos al día— es el 45 por ciento de la PEA (27 millones 178 mil 510 personas).