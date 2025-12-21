Gasolina Magna y diésel cerrarán 2025 sin recibir estímulo fiscal

Las gasolinas Magna y premium así como el diésel, cerrarán 2025 sin ningún estímulo fiscal en México, motivo por lo que los automovilistas deberán pagar las cuotas completas de Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) en este periodo vacacional decembrino.

Actualmente las cuotas se encuentran asignadas de la siguiente manera: gasolina Magna: $6.45 por litro; gasolina Premium: $5.54 por litro y el diésel: $7.09 por litro.

Ante esta situación, la recaudación de IEPS a combustibles ha crecido a doble dígito durante el 2025.

De enero a noviembre de 2026, la recaudación de IEPS a gasolinas y diésel ascendió a 192,288 millones de pesos, un crecimiento de 10% en términos reales respecto al mismo periodo del año pasado.

Cabe destacar que el precio de la gasolina regular o Magna ha bajado en 2025 gracias al pacto voluntario firmado entre el gobierno federal y el sector gasolinero el 28 de febrero para topar el precio en 23.99 pesos.

Este domingo 21 de diciembre, la gasolina regular o Magna se vende a un precio promedio a nivel nacional de 23.38 pesos por litro, es decir, 2.46% o 59 centavos más barata en comparación con el precio en que cerró 2024.

Por su parte, la gasolina premium o roja se vende a 25.88 pesos por litro, un aumento de 1.97% o 50 centavos en 2025; en tanto que el diésel tiene un precio promedio de 26.42 pesos, un incremento de 2.84% o 73 centavos en el año.

Otro factor que ha apoyado a que los precios de las gasolinas y el diésel no hayan subido considerablemente en 2025 es la caída de los precios internacionales del petróleo, pues en 2025, el precio del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó más de 20 por ciento.

Con información de El Economista