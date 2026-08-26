General Mills elimina colorantes artificiales de todos sus cereales en Estados Unidos

La empresa de Minneapolis ha pasado a usar tintes a base de frutas y verduras, así como colores derivados de especias como la cúrcuma y el pimentón, para dar a sus cereales sus habituales tonos brillantes.

General Mills informó el miércoles que ha eliminado los colorantes artificiales de todos sus cereales en Estados Unidos, incluidos Lucky Charms y Trix.

“Esto refleja cómo estamos evolucionando con las necesidades de los consumidores, al tiempo que seguimos ofreciendo alimentos que saben muy bien, brindan calidad y aportan valor”, declaró en un comunicado Bethany Quam, presidenta de cereales de General Mills.

General Mills indicó que el 90% de sus productos minoristas en Estados Unidos ya no contienen colorantes artificiales. La compañía señaló que los productos que aún incluyen colores artificiales, como algunas mezclas para pastel de Betty Crocker y Fruit Roll-Ups, pasarán a tintes naturales para finales de 2027.

General Mills es el segundo gran fabricante de cereales en anunciar una transición a tintes naturales. WK Kellogg, que produce Froot Loops y Apple Jacks, anunció este mes que eliminará los colorantes artificiales de todos sus cereales en Estados Unidos para finales de este año.

Activistas de salud llevan mucho tiempo pidiendo que se retiren los colorantes artificiales de los alimentos, citando estudios según los cuales pueden causar problemas neuroconductuales —incluida la hiperactividad y dificultades de atención— en algunos niños, aunque los resultados han sido dispares.

La Administración de Alimentos y Medicamentos afirma que los colorantes aprobados son inocuos y que “la mayoría de los niños no presenta efectos adversos” por su consumo. Pero el organismo señala que algunos niños pueden ser sensibles a los colorantes artificiales. El año pasado, la agencia prohibió un colorante a base de petróleo, el Rojo 3, porque algunos estudios sugerían que causaba cáncer en ratas de laboratorio.

General Mills eliminó los colorantes artificiales de Trix en 2015, pero los reintrodujo dos años después, al señalar que los clientes en Estados Unidos extrañaban los colores brillantes.

Pero desde entonces ha aumentado la presión de consumidores y políticos. El secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. ha instado a las empresas a eliminar gradualmente los colorantes artificiales a base de petróleo. El año pasado, General Mills firmó un acuerdo con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en el que se comprometió a retirar los tintes sintéticos de todos sus productos para finales de 2027.

Los minoristas también están obligando a las empresas a actuar. A principios de este año, Target dijo que dejaría de vender cereales que contengan colorantes artificiales para finales de mayo. Walmart también ha dicho que eliminará los colorantes artificiales de sus marcas para enero de 2027.