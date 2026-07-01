General Motors reduce un 4.2% sus ventas en EU en el segundo trimestre

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    General Motors reduce un 4.2% sus ventas en EU en el segundo trimestre
    Esto ocurre pese a que la empresa mantiene el liderazgo del mercado estadounidense apoyado en la demanda de camionetas, todocaminos SUV y vehículos comerciales.

La empresa destacó que aún con la caída sigue siendo el primer fabricante por ventas totales en Estados Unidos

WASHINGTON.- General Motors (GM) informó este miércoles que en el segundo trimestre de 2026 vendió 714 mil 896 vehículos en Estados Unidos, un 4.2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

La compañía dijo que sus entregas en la primera mitad del año se situaron en un millón 341 mil 325 unidades, frente a un millón 439 mil 951 entre enero y junio de 2025, lo que supone una caída interanual del 6.8%.

TE PUEDE INTERESAR: Decide EU no renovar T-MEC; opta por revisiones anuales

La reducción afectó especialmente a Cadillac, cuyas ventas descendieron un 19.2% en el trimestre, hasta 35 mil 825 unidades, y a Buick, que cayó un 7.5%, hasta 50 mil 167 vehículos. Chevrolet, la principal marca del grupo por volumen, retrocedió un 3.9%, con 459 mil 678 unidades, mientras que GMC prácticamente se mantuvo estable, con 169 mil 226 entregas, un 0.3% menos.

Pese al descenso general, GM aseguró que su cuota en el segmento de camionetas grandes alcanzó aproximadamente el 42% en lo que va de año.

La empresa también afirmó que va camino de liderar por séptimo año consecutivo las ventas de camionetas “pick-up” grandes y por quincuagésimo segundo año seguido las de todocaminos SUV grandes.

El presidente de GM Norteamérica, Duncan Aldred, afirmó en un comunicado que el negocio “se está comportando bien” y que la demanda de los consumidores sigue siendo “resiliente”, especialmente en camionetas y todocaminos SUV. Según Aldred, la amplitud de la cartera de vehículos permite a GM liderar el mercado y mantener disciplina en inventario, precios e incentivos.

La compañía cerró junio con un inventario de 510 mil 812 vehículos, incluidas unidades en tránsito a los concesionarios, equivalente a unos 55 días de suministro. GM señaló además que el precio medio de transacción en el trimestre superó los 52 mil 400 dólares, apoyado en la fortaleza de camionetas, todocaminos SUV y modelos de lujo.

Entre los modelos con mejor comportamiento destacaron el Chevrolet Traverse, con un avance del 19.5% en el trimestre; el Trailblazer, que subió un 28.4%; el GMC Terrain, con un crecimiento del 23.2%; y el GMC Canyon, que aumentó un 22%.

En vehículos eléctricos, GM afirmó que su cuota del mercado estadounidense creció hasta una horquilla estimada de entre el 13.5% y el 14%.

Sin embargo, varios modelos eléctricos registraron caídas, entre ellos el Chevrolet Equinox EV, el Blazer EV y el Cadillac Lyriq, mientras que el Cadillac OPTIQ aumentó un 31.4% y el VISTIQ un 14.7%.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Sector Automotriz
Dinero

Localizaciones


Estados Unidos

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vestimenta nacional

Vestimenta nacional
true

Los informantes de la 4T

true

POLITICÓN: ‘Desconfiar’, el consejo de Attolini para Riquelme como alcalde de Torreón
El evento ofrece un ambiente de convivencia familiar con actividades para personas de todas las edades.

FUTFEST Saltillo vivirá duelos entre Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia en sus pantallas
El operativo de seguridad implementado en el centro de Saltillo se mantuvo activo desde las 23:00 hasta las 01:30 horas, periodo en el que tampoco se reportaron daños a vehículos ni a establecimientos comerciales.

Con saldo blanco, sin detenidos ni daños terminaron festejos del mundial en Saltillo
El Ramos Fest se realizará del 28 al 30 de agosto e incluirá presentaciones musicales, actividades tradicionales y el concurso del lechón, con Monclova como municipio invitado de honor.

Anuncian cartelera del Ramos Fest; estará Tropicalísimo Apache
Estados Unidos e Irán cesaron las hostilidades el lunes tras intercambiar ataques en el estrecho de Ormuz durante los cuatro días anteriores.

Trump analiza reanudar la guerra contra Irán, pero por ahora se mantiene firme en las conversaciones de paz
Autoridades venezolanas mantienen la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos, mientras actualizan el saldo de víctimas y reciben apoyo internacional para la emergencia.

Venezuela eleva a mil 942 los muertos por terremotos; rescatan a niño tras seis días bajo los escombros