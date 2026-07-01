General Motors reduce un 4.2% sus ventas en EU en el segundo trimestre

WASHINGTON.- General Motors (GM) informó este miércoles que en el segundo trimestre de 2026 vendió 714 mil 896 vehículos en Estados Unidos, un 4.2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

La compañía dijo que sus entregas en la primera mitad del año se situaron en un millón 341 mil 325 unidades, frente a un millón 439 mil 951 entre enero y junio de 2025, lo que supone una caída interanual del 6.8%.

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La reducción afectó especialmente a Cadillac, cuyas ventas descendieron un 19.2% en el trimestre, hasta 35 mil 825 unidades, y a Buick, que cayó un 7.5%, hasta 50 mil 167 vehículos. Chevrolet, la principal marca del grupo por volumen, retrocedió un 3.9%, con 459 mil 678 unidades, mientras que GMC prácticamente se mantuvo estable, con 169 mil 226 entregas, un 0.3% menos.

Pese al descenso general, GM aseguró que su cuota en el segmento de camionetas grandes alcanzó aproximadamente el 42% en lo que va de año.

La empresa también afirmó que va camino de liderar por séptimo año consecutivo las ventas de camionetas “pick-up” grandes y por quincuagésimo segundo año seguido las de todocaminos SUV grandes.

El presidente de GM Norteamérica, Duncan Aldred, afirmó en un comunicado que el negocio “se está comportando bien” y que la demanda de los consumidores sigue siendo “resiliente”, especialmente en camionetas y todocaminos SUV. Según Aldred, la amplitud de la cartera de vehículos permite a GM liderar el mercado y mantener disciplina en inventario, precios e incentivos.

La compañía cerró junio con un inventario de 510 mil 812 vehículos, incluidas unidades en tránsito a los concesionarios, equivalente a unos 55 días de suministro. GM señaló además que el precio medio de transacción en el trimestre superó los 52 mil 400 dólares, apoyado en la fortaleza de camionetas, todocaminos SUV y modelos de lujo.

Entre los modelos con mejor comportamiento destacaron el Chevrolet Traverse, con un avance del 19.5% en el trimestre; el Trailblazer, que subió un 28.4%; el GMC Terrain, con un crecimiento del 23.2%; y el GMC Canyon, que aumentó un 22%.

En vehículos eléctricos, GM afirmó que su cuota del mercado estadounidense creció hasta una horquilla estimada de entre el 13.5% y el 14%.

Sin embargo, varios modelos eléctricos registraron caídas, entre ellos el Chevrolet Equinox EV, el Blazer EV y el Cadillac Lyriq, mientras que el Cadillac OPTIQ aumentó un 31.4% y el VISTIQ un 14.7%.