Generará Ultra Coahuila una derrama económica de 49 mdp

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    Generará Ultra Coahuila una derrama económica de 49 mdp
    Se espera que se genere una mayor ocupación hotelera y en cabañas, así como mayor consumo en equipo. REBECA RAMÍREZ/VANGUARDIA.

Además se espera una asistencia de 10 mil personas al evento de distintas entidades

Una derrama económica de 49 millones de pesos será la que estarán generando en fin de semana los corredores que participen en la edición 2026 de Ultra Coahuila, mientras que la derrama per cápita promedio se estima en 17,500 pesos.

En rueda de prensa, el presidente del Patronato ULTRA Coahuila A.C., Ricardo Salas Núñez, acompañado por la encargada de la oficina de la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, Martha Moncada Zertuche y el presidente de la OCV Saltillo, Enrique López Aguirre, entre otros presentaron los pormenores del evento que se realizará del 24 al 26 de julio en la Sierra de Arteaga, la distancia de la carrera será de 160, 100, 80, 50, 30 y 12 kilómetros.

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Se espera una participación de 2,800 corredores (57% hombres y 43% mujeres), de más de 20 países, entre ellos, además de México están Estados Unidos, Canadá, Colombia, España, Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, Brasil, Japón, Francia, Perú, Alemania, Inglaterra, Italia, Cuba, Honduras y Panamá, entre otros.

Asimismo se presentó su Impacto Turístico y se le comparó con el que dejan las carreras de asfalto, en el caso de Ultra Coahuila generará una pernocta promedio de 3.5 noches, un gasto diario promedio de 2,500 pesos, un 85% de los corredores será nacional e internacional, asimismo con el corredor vienen 3.2 acompañantes y la derrama que genera en zonas rurales es máxima y directa.

Mientras que las carreras que se realizan en asfalto generan una pernocta de 1.2 noches, un gasto promedio de 1,800 pesos, el 60% de sus corredores son regionales (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas), el corredor llega con 1.5 acompañantes y la derrama que genera en zonas rurales es baja, toda vez que se queda en la ciudad.

Ante ello, se resaltó que Ultra Coahuila genera mayor ocupación hotelera y en cabañas, así como mayor consumo en equipo, souvenirs del evento, en alimentación, Coahuila capta divisas de otros estados y países, además de que el Trail (se refiere a carrera de montaña o senderismo) es un viaje familiar de aventura y genera desarrollo económico en zonas vulnerables.

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