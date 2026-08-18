Generó Coahuila 1000 un total de 75 mdp en el estado

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    Generó Coahuila 1000 un total de 75 mdp en el estado
    “Aquí llegó la ruta turística con cien equipos, cada uno de dos personas, lo que generó entre 150 a 200 habitaciones de hotel”, precisó el presidente de la OCV. FRANCISCO MUÑIZ

De esta derrama económica a Saltillo se concentró 15 mdp, informaron la Secretaría de Turismo de Pueblos Mágicos de Coahuila y la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo

La Carrera Coahuila 1000 generó una derrama económica de 75 millones de pesos en la entidad, mientras que de ellos 15 millones fueron en Saltillo, así lo dieron a conocer la Secretaría de Turismo de Pueblos Mágicos de Coahuila y la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, respectivamente.

El evento que contemplaba una parte de rally y un recorrido turístico, en el primero con una participación de 140 pilotos y en el segundo de 350 —tanto nacionales como internacionales—, llegó a municipios como Torreón, Saltillo, Monclova y Cuatro Ciénegas.

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De los resultados del evento, la secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua indicó que dejó en la entidad una derrama económica de 75 millones de pesos, iniciada en la Laguna.

A su vez, el director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte, estimó que en Saltillo generaron una derrama económica de 15 millones de pesos, pernoctaron un día.

“Aquí llegó la ruta turística con cien equipos, cada uno de dos personas, lo que generó entre 150 a 200 habitaciones de hotel; pero a los gastos hoteleros, hay que incluir también los de combustible, alimentos, refacciones, además de que disfrutaron el destino e hicieron compras”, dijo Rodarte.

“Es un nicho de clase media o media alta, es un hobby, les gusta darse un gusto y creo que sí generó un impacto y una derrama económica al destino”, añadió.

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