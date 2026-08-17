Torreón refuerza la seguridad por el regreso a clases tras un operativo exitoso en el Coahuila 1000

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    Torreón refuerza la seguridad por el regreso a clases tras un operativo exitoso en el Coahuila 1000
    Autoridades de Torreón revisaron los resultados de los operativos implementados durante los recientes eventos masivos. CORTESÍA

El Ayuntamiento prepara un operativo vial para el regreso a clases, con agentes en accesos escolares y zonas donde se realizan obras públicas

TORREÓN, COAH.- Tras encabezar la reunión semanal de seguridad número 32, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís confirmó un balance positivo y sin incidentes en los recientes eventos masivos de Torreón, destacando el desarrollo de la carrera Coahuila 1000, el encuentro entre Santos y Chivas, y la fase final de la liga de béisbol.

El Munícipe atribuyó estos resultados a la estrecha cooperación entre los tres niveles de Gobierno para mantener el orden y la vigilancia preventiva.

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Sobre el Rally Coahuila 1000, subrayó que el trayecto concluyó exitosamente gracias a la estrategia articulada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en conjunto con las fuerzas estatales, municipales y federales.

Paralelamente, el Gobierno Municipal alista un dispositivo especial de vialidad ante el inicio del ciclo escolar, con el fin de mitigar el impacto del tráfico generado por el retorno a las aulas y las obras públicas en curso.

Este operativo desplegará agentes de tránsito en los accesos escolares y tramos en construcción para agilizar el flujo vehicular, prevenir accidentes y resguardar a la comunidad educativa. De igual forma, las autoridades ya planifican el esquema de protección para las festividades patrias y la Feria de Torreón.

En materia de ordenamiento urbano, la mesa de seguridad reportó la notificación a 25 propietarios de vehículos abandonados y la imposición de 17 sanciones, como parte del plan para retirar unidades en desuso de las calles.

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Al cierre del encuentro, el Edil agradeció el respaldo de la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y las dependencias locales, destacando que el trabajo coordinado permite adaptar la operatividad semanal según las necesidades de la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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