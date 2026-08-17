Torreón refuerza la seguridad por el regreso a clases tras un operativo exitoso en el Coahuila 1000

El Munícipe atribuyó estos resultados a la estrecha cooperación entre los tres niveles de Gobierno para mantener el orden y la vigilancia preventiva.

TORREÓN, COAH.- Tras encabezar la reunión semanal de seguridad número 32, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís confirmó un balance positivo y sin incidentes en los recientes eventos masivos de Torreón , destacando el desarrollo de la carrera Coahuila 1000, el encuentro entre Santos y Chivas, y la fase final de la liga de béisbol.

Sobre el Rally Coahuila 1000, subrayó que el trayecto concluyó exitosamente gracias a la estrategia articulada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en conjunto con las fuerzas estatales, municipales y federales.

Paralelamente, el Gobierno Municipal alista un dispositivo especial de vialidad ante el inicio del ciclo escolar, con el fin de mitigar el impacto del tráfico generado por el retorno a las aulas y las obras públicas en curso.

Este operativo desplegará agentes de tránsito en los accesos escolares y tramos en construcción para agilizar el flujo vehicular, prevenir accidentes y resguardar a la comunidad educativa. De igual forma, las autoridades ya planifican el esquema de protección para las festividades patrias y la Feria de Torreón.

En materia de ordenamiento urbano, la mesa de seguridad reportó la notificación a 25 propietarios de vehículos abandonados y la imposición de 17 sanciones, como parte del plan para retirar unidades en desuso de las calles.