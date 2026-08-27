GIS Saltillo celebra su 50 aniversario en la Bolsa de Valores

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    GIS Saltillo celebra su 50 aniversario en la Bolsa de Valores
    GIS ha mantenido el compromiso de generar valor para quienes forman parte de su historia como lo son colaboradores, inversionistas, clientes, socios y comunidades. ESPECIAL.
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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Fue en el año 1976 que inició su historia como empresa pública, misma que opera en seis países

En agosto de 1976, el Grupo Industrial Saltillo, SAB inició su historia como empresa pública al listar sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), esto bajo la clave de pizarra GISSA, marcando así el comienzo de cinco décadas de evolución, crecimiento y transformación.

Desde entonces, GIS ha transitado por distintas etapas, industrias y ciclos económicos, manteniendo una visión de largo plazo.

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En 2026, GIS celebra 50 años de presencia ininterrumpida en el mercado bursátil mexicano. Cinco décadas en las que la compañía ha sabido evolucionar, transformar su portafolio y fortalecer sus capacidades, apoyada en la disciplina financiera, la solidez de sus operaciones y una visión permanente hacia el futuro.

“Apoyados en una estrategia constante de excelencia operativa, disciplina financiera y cercanía comercial con nuestros clientes, continuamos avanzando en la generación de valor”, señaló Knut Bentin, Director General de GIS, en el informe correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Actualmente, GIS es una empresa mexicana integrada por dos unidades de negocio Draxton, con operaciones en tres continentes y seis países, está especializada en la fundición y mecanizado de componentes para la industria automotriz; mientras que Cinsa diseña, fabrica y comercializa artículos para cocina y mesa

A 50 años de su llegada a la Bolsa Mexicana de Valores, GIS continúa evolucionando con la misma visión de largo plazo: fortalecer sus negocios, adaptarse a un entorno en constante transformación y construir nuevas oportunidades de crecimiento y generación de valor.

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