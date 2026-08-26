El oro retrocede mientras una inflación más firme en EU respalda al dólar

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    El oro retrocede mientras una inflación más firme en EU respalda al dólar
    Asimismo la mejora de las perspectivas diplomáticas en Oriente Medio ha presionado a la baja los precios del petróleo. ESPECIAL.

Los datos reforzaron la preocupación de que la inflación sigue siendo persistente, pese a las recientes señales de moderación

El oro se vio presionado este miércoles después de que el último informe de inflación PCE de Estados Unidos respaldara al dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro. El PCE general aumentó un 0.2% mensual, ligeramente por encima de las expectativas, mientras que la tasa anual se mantuvo en el 3.7%, también marginalmente por encima de las previsiones.

De acuerdo a un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, el PCE subyacente avanzó un 0.2% en el mes y un 3.3% interanual, en términos generales en línea con las expectativas.

TE PUEDE INTERESAR: EU se enfrenta a un aumento vertiginoso de los precios del papel higiénico en medio de la guerra comercial con Canadá

Explicó que las expectativas de política monetaria siguen apuntando a que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés sin cambios en su próxima reunión, aunque una subida continúa sobre la mesa para más adelante este año.

Añadió que este contexto podría mantener elevados los rendimientos y generar presión sobre activos que no ofrecen rentabilidad, como el oro.

Al mismo tiempo, destacó que los mercados siguen atentos al impacto de la ampliación de las operaciones de recompra de bonos del Tesoro estadounidense, que podría moderar la presión alcista sobre los rendimientos a largo plazo.

Thadeu Dos Santos destacó que una caída sostenida de los precios de la energía podría ayudar a reducir las preocupaciones sobre la inflación y limitar la presión alcista sobre los rendimientos, ofreciendo cierto alivio al oro.

Sin embargo, las perspectivas siguen siendo sensibles al progreso de las negociaciones y a cualquier acontecimiento que afecte al transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

La atención se centra ahora en el discurso del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en el Simposio de Jackson Hole.

Cualquier señal sobre las perspectivas de la política monetaria o sobre la evaluación de la Fed respecto a la persistencia de la inflación podría influir en las expectativas sobre las tasas de interés, los rendimientos de los bonos del Tesoro y la evolución del oro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía

Localizaciones


Estados Unidos

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La larga lista que no publicó Luisa María Alcalde

La larga lista que no publicó Luisa María Alcalde

true

Saltillo: Transporte público, ¿en ruta hacia el rediseño?
true

POLITICÓN: ¡Arde otra recicladora en Saltillo! Verificación ambiental queda en promesa
Los grabados de El caminante gris fueron realizados por Marisol Lara mediante la técnica de linóleo, a partir de relatos de la comunidad Lipán Apache.

Monclovense llevará relatos Lipán Apache al Coloquio William Breen Murray en Monterrey
Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron al hombre tras la caída registrada sobre Venustiano Carranza.

Saltillo: peatón asegura haber sido secuestrado tras caer y terminar fracturado; testigos desmienten versión
Ana Paula Vázquez será una de las representantes coahuilenses que competirán ante el público de casa.

¿Cómo asistir a la Final de Tiro con Arco 2026 en Saltillo? Boletos, horarios y precios
Meta acordó modificar Facebook e Instagram para reducir el uso prolongado entre adolescentes, con límites de tiempo, restricciones nocturnas y controles parentales.

Meta pagará hasta 17 mil millones de dólares por acuerdo sobre uso de redes sociales en menores
La medida comenzó a implementarse esta semana y afecta a solicitantes que se encuentran en distintas etapas del proceso consular, incluidos algunos que ya tenían una entrevista programada.

Gobierno de Trump pausa citas para visas de inmigrante en todo el mundo por capacitación en embajadas y consulados de EU