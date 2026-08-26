El oro retrocede mientras una inflación más firme en EU respalda al dólar

El oro se vio presionado este miércoles después de que el último informe de inflación PCE de Estados Unidos respaldara al dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro. El PCE general aumentó un 0.2% mensual, ligeramente por encima de las expectativas, mientras que la tasa anual se mantuvo en el 3.7%, también marginalmente por encima de las previsiones.

De acuerdo a un análisis de mercado de Thadeu Dos Santos, director Regional de Infinox, el PCE subyacente avanzó un 0.2% en el mes y un 3.3% interanual, en términos generales en línea con las expectativas.

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Explicó que las expectativas de política monetaria siguen apuntando a que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés sin cambios en su próxima reunión, aunque una subida continúa sobre la mesa para más adelante este año.

Añadió que este contexto podría mantener elevados los rendimientos y generar presión sobre activos que no ofrecen rentabilidad, como el oro.

Al mismo tiempo, destacó que los mercados siguen atentos al impacto de la ampliación de las operaciones de recompra de bonos del Tesoro estadounidense, que podría moderar la presión alcista sobre los rendimientos a largo plazo.

Thadeu Dos Santos destacó que una caída sostenida de los precios de la energía podría ayudar a reducir las preocupaciones sobre la inflación y limitar la presión alcista sobre los rendimientos, ofreciendo cierto alivio al oro.

Sin embargo, las perspectivas siguen siendo sensibles al progreso de las negociaciones y a cualquier acontecimiento que afecte al transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

La atención se centra ahora en el discurso del presidente de la Fed, Kevin Warsh, en el Simposio de Jackson Hole.

Cualquier señal sobre las perspectivas de la política monetaria o sobre la evaluación de la Fed respecto a la persistencia de la inflación podría influir en las expectativas sobre las tasas de interés, los rendimientos de los bonos del Tesoro y la evolución del oro.