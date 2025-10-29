GIS Saltillo comparte experiencias en plantas tras visita a Draxton en España y China

Dinero
/ 29 octubre 2025
    GIS Saltillo comparte experiencias en plantas tras visita a Draxton en España y China
    Aseguró que se observa unn gran compromiso y la excelencia del personal que trabaja en estas plantas. FOTO: CORTESÍA.

Destaca la competencia desde la fundición hasta el mecanizado, así como el nivel de tecnología

A través de sus redes sociales, el director general del Grupo Industrial Saltillo (GIS), Knut Bentin compartió sus experiencias en la visita que en las últimas semanas realizó a las operaciones de Draxton en España y en China.

Destacó que más allá de las instalaciones y los procesos lo que lo dejó impresionado fue la pasión, el compromiso y la excelencia de la gente.

Resaltó que en China, vio de cerca cómo los equipos han sabido ganar y mantener su posición en un entorno altamente competitivo, con una determinación admirable; en España, se encontró con un nivel de competencia excepcional, desde la fundición hasta el mecanizado, sustentado por una gran tradición técnica y un orgullo industrial palpable.

Finalmente indico que con cada conversación, cada planta visitada, refuerza su convicción de que el verdadero motor del GIS es su talento global y su espíritu de mejora constante.

Cabe destacar que Knut Bentin se convirtió en el nuevo director general de GIS desde el pasado 18 de agosto, en sustitución de Jorge Rada Garza, quien se retiró de la compañía después de un proceso de reconfiguración de portafolio y consolidación de Draxton como empresa global.

Temas


Economía
Empresas
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Localizaciones


España

