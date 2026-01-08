Gobierno de México deberá gastar 20 mil millones de pesos diarios para pagar obligaciones

El gobierno tendrá que endeudarse desde el primer mes solo para cubrir sus compromisos más básicos

México Evalúa informó que alrededor de 20 mil millones de pesos diarios, deberá gastar este año el gobierno federal para poder hacer frente al pago de sus obligaciones de gasto.

De acuerdo a la evaluadora, este compromiso comprende desde el pago de intereses de la deuda, hasta las transferencias a estados y municipios, así como el pago de pensiones tanto contributivas como no contributivas, los salarios de los funcionarios, y transferencias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

No obstante, detalló que el problema es que, aún con todas sus fuentes de ingreso, impuestos, derechos y venta de petróleo, apenas espera recaudar alrededor de 18 mil millones de pesos diarios.

En ese sentido, cada 24 horas el gobierno tendrá que endeudarse en 2 mil millones de pesos para poder pagar dichos gastos.

“Aunque el Gobierno federal proyecta optimismo y metas ambiciosas, el año no será sencillo: la “cuesta de enero” también alcanzó a las finanzas públicas. Con ingresos que no son suficientes y una larga lista de gastos y obligaciones por cubrir, el margen de maniobra se reduce y la capacidad de la actual administración para cumplir lo que promete se pone verdaderamente a prueba”, consignó la organización.

Cabe destacar que en el 2026, el gobierno tendrá un gasto histórico de 10.1 billones de pesos, de los cuales 1.78 billones de pesos se financiarán a través de deuda contratada en moneda local, mientras que lo restante se obtendrá a través de ingresos públicos, principalmente del pago de impuestos que se prevé sea de 5.8 billones de pesos.

El organismo explicó que en caso de las transferencias a los estados y municipios el gobierno federal se gastarán al día 5 mil 655 millones de pesos, seguido del pago de pensiones, las cuales necesitarán de 5 mil 422 millones de pesos diarios.

Por otro lado, lo que se destinará al día al costo financiero de la deuda serán 3 mil 847 millones de pesos, mientras que por servicios personales 3 mil 403 millones.

Apoyo financiero a Pemex

Asimismo la empresa de Petróleos Mexicanos (Pemex) necesitará 722 millones de pesos diarios, mientras que las transferencias al sector salud ocuparán 504 millones de pesos y los subsidios a las tarifas eléctricas 240 millones de pesos.

“Todavía falta contemplar los recursos necesarios para cumplir sus metas sociales, ambientales y de seguridad. ¿De dónde saldrá lo que se requiere para becas estudiantiles, guarderías, inversión pública o seguridad? Ese es el verdadero desafío del año. El reto se vuelve mayor considerando que la economía mexicana se encuentra en un periodo de desaceleración económica; cada vez crece a un ritmo más bajo”, agregó.

Por su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que el PIB se ubique entre 1.8 y 2.8%; sin embargo, diferentes organismos e instituciones tienen proyecciones inferiores a 1.5 por ciento.

Con información de El Economista

