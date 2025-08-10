Gobierno de México fija precios mínimos de exportación de jitomate

CDMX.-La Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dieron a conocer un acuerdo para fijar los precios mínimos de exportación para el jitomate fresco tras el Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping con Estados Unidos.

Su objetivo es proteger a productoras y productores, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto al consumo interno, por lo que dichos precios se revisarán cada año o antes, según las condiciones del mercado.

Este acuerdo entró en vigor el pasado día 8 de agosto de 2025 tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y aplicará únicamente a exportaciones definitivas, no busca restringir volúmenes ni fijar precios máximos, sino mantener el orden en el comercio exterior del sector.

¿Cuál será el precio mínimo del jitomate para exportación?

Por ahora, el precio mínimo en dólares por kilo será:

Tomate Cherry $1.70Tomate bola: $0.95 | Con tallo: $1.65 | En racimo: $1.70Tomate Roma (saladette): $0.88Tomate grape (uva): $1.70Otras variedades (Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, otros): $1.70

Los precios podrán variar de acuerdo con las condiciones de mercado, sin embargo, el acuerdo respaldará a todas las asociaciones de productoras y productores de jitomate, que participan en el mercado de exportación a los Estados Unidos.