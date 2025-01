Gracias a mejores precios de exportación, México aceleró el ritmo de expansión de sus envíos: BID

WASHINGTON.- El valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe se recuperan tras subir un 4 % en 2024, en donde México figuró principalmente con exportaciones de aparatos mecánicos, de vehículos terrestres y sus partes.

Lo anterior, se observó después de la bajada del año 2023, según el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

México vivió una aceleración del ritmo de expansión de sus envíos, gracias a mejores precios de exportación, según el documento.

Según explicó que el aumento respondió casi exclusivamente a la demanda de Estados Unidos, aunque también contribuyeron positivamente Japón, India y Singapur.

En ese sentido, las principales exportaciones desde México a estos países fueron los aparatos mecánicos y los vehículos terrestres y sus partes.

De forma general, el documento estima que la tasa de variación del pasado año fue de 4,1 puntos, una subida considerable respecto al dato final de 2023, que fue de -1. %, marcado por los retrocesos en países como Argentina (-24. %) o Bolivia (-20.6 %).

Argentina fue uno de los países que más mejoró sus datos en el último año, tras registrar un aumento del 18,1 % en 2024, solo por detrás de Guyana (59,6 %).

No obstante, según el informe, pese a que ha habido una mejora a lo largo del año, las exportaciones no superaron la fase de contracción y no hay señales de una expansión comercial sostenida en la región.

“El balance de los riesgos para el comercio regional se mantiene equilibrado y las proyecciones apuntan a un crecimiento limitado, en un marco de alta incertidumbre sobre la economía mundial”, explicó Paolo Giordano, economista principal del sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID y coordinador del estudio.

Giordano aseguró que la región debía “enfocarse en reformas e inversiones que aumenten la productividad, facilitando el comercio y las inversiones”.

En 2024, los precios de los principales productos que América Latina y el Caribe exportan bajaron de manera significativa. Las excepciones fueron el café, que aumentó un 57,7 % en comparación con 2023, y el cobre, que subió un 9,4 %.