Grupo Ecolimpio celebra 30 años de compromiso con el medio ambiente

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Grupo Ecolimpio celebra 30 años de compromiso con el medio ambiente
    Familia Calvert Martínez, fundadores de Grupo Ecolimpio, acompañados de sus hijos y nietos. FOTOS: CORTESÍA

Tres décadas de trayectoria respaldan a una empresa que ha colocado la sustentabilidad y la responsabilidad social en el centro de su historia

El manejo responsable de los residuos, recursos y la protección del entorno ocupan un lugar prioritario en la conversación pública, Grupo Ecolimpio celebra 30 años demostrando que la sustentabilidad no es una tendencia, sino un compromiso que debe sostenerse con acciones y visión de largo plazo. Tres décadas de trabajo representan mucho más que el crecimiento de una compañía.

$!Lic. José Alfredo Apess, CEO Grupo Ecolimpio; Lic. Daniel Calvert Ramírez e Ing. Daniel Calvert Martínez, fundadores del Grupo.
Lic. José Alfredo Apess, CEO Grupo Ecolimpio; Lic. Daniel Calvert Ramírez e Ing. Daniel Calvert Martínez, fundadores del Grupo.

Son el resultado de decisiones, alianzas y esfuerzos que han permitido consolidar una organización comprometida con el cuidado ambiental y con la construcción de un futuro más responsable para las siguientes generaciones.

$!Sofia Calvert, Lic. Ivonne Espinoza, en representación del DIF Coahuila, y Lic. Raúl Salinas Valdés, delegado estatal de la Cruz Roja en Coahuila.
Sofia Calvert, Lic. Ivonne Espinoza, en representación del DIF Coahuila, y Lic. Raúl Salinas Valdés, delegado estatal de la Cruz Roja en Coahuila.

Para conmemorar este aniversario, Grupo Ecolimpio reunió a más de 700 personas en una gala celebrada en el Pabellón M de Monterrey, Nuevo León.

Directivos, colaboradores, autoridades ambientales, representantes de los sectores educativo y cultural, clientes, socios comerciales y amigos participaron en una noche dedicada a reconocer el camino recorrido y renovar los compromisos hacia el futuro.

$!Lic. José Alfredo Apess, CEO del Grupo Ecolimpio; Lic. Ivonne Núñez, directora de la Fundación Yuye Martínez; Everardo Padilla, Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila; Ing. Javier Calderón Domínguez, directivo de Ecolimpio; Esteban Garza y Eduardo Garza, cofundadores de la Universidad Carolina.
Lic. José Alfredo Apess, CEO del Grupo Ecolimpio; Lic. Ivonne Núñez, directora de la Fundación Yuye Martínez; Everardo Padilla, Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila; Ing. Javier Calderón Domínguez, directivo de Ecolimpio; Esteban Garza y Eduardo Garza, cofundadores de la Universidad Carolina.

Los fundadores de la compañía, Daniel Calvert Ramírez y Daniel Eduardo Calvert Martínez, acompañados por el CEO de Grupo Ecolimpio, José Alfredo Apess Iga, compartieron el orgullo de haber consolidado una empresa que, desde sus orígenes, ha orientado sus esfuerzos hacia la sustentabilidad y la protección del entorno.

$!Armando Fuentes De la Peña, Armando Fuentes Aguirre (Catón) y Javier Calderón Domínguez.
Armando Fuentes De la Peña, Armando Fuentes Aguirre (Catón) y Javier Calderón Domínguez.

Entre los invitados, en representación de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Nuevo León, Alicia Bárcena, asistió Pablo Chávez acompañado de Santiago Barrientos, de la Secretaría de Medio Ambiente; Ivonne Espinoza, en representación del DIF Coahuila; Raúl Salinas Valdés, delegado estatal de la Cruz Roja en Coahuila, y Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila, entre otras personalidades.

$!Directivos de Ecolimpio acompañados de Lic. Blanca Ruvalcaba, Dir. de proyectos de la Secretaría de Cultura, y José Francisco Aguilar.
Directivos de Ecolimpio acompañados de Lic. Blanca Ruvalcaba, Dir. de proyectos de la Secretaría de Cultura, y José Francisco Aguilar.

La celebración, amenizada por La Sonora Santanera y La Sonora Dinamita, reconoció también el trabajo de las personas que han contribuido a construir la historia de la compañía.

Después de 30 años, Grupo Ecolimpio mantiene vigente el propósito que ha guiado su trayectoria: participar activamente en el cuidado del medio ambiente y demostrar que el crecimiento empresarial puede avanzar de la mano de la responsabilidad social. Grupo Ecolimpio: 30 años cuidando el presente para construir un futuro más limpio.

Linkedln: ecolimpio

Ig: @grupo.ecolimpio

Fb: @grupo ecolimpio

TikTok: @grupo.ecolimpio

Página web: www.ecolimpio.com.mx

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medio Ambiente
Reciclaje
Empresas

Localizaciones


Monterrey
Saltillo

Vanguardia Afiliados

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Valores del matrimonio moderno

Valores del matrimonio moderno
true

Saltillo: sigue al alza el precio de los inmuebles
true

POLITICÓN: Guadiana o Salazar, ¿quién renunciará a su doble nacionalidad por la candidatura en Coahuila?
Autoridades municipales acudieron al lugar de los hechos a tomar conocimiento.

Joven polaca se quita la vida al norte de Saltillo
A pesar de una ligera baja en comparación con 2024, Coahuila sigue siendo de los líderes en separaciones ante la ley.

Coahuila se ubica en el top 5 por divorcios en el país
Saltillo Soccer sumó otro triunfo en la Copa Promesas después de superar a Club Calor, rival al que ya había derrotado en la primera jornada.

Saltillo Soccer derrota 3-1 a Club Calor y sigue firme en la Copa Promesas
Vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre pilotos y una brusca caída de altitud.

¿Intento de suicidio o atentado?... Un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras altercado entre pilotos
E. Jean Carroll y Donald Trump.

Donald Trump desiste de batalla legal contra E. Jean Carroll por abuso sexual