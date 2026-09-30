Grupo Ecolimpio celebra 30 años de compromiso con el medio ambiente

El manejo responsable de los residuos, recursos y la protección del entorno ocupan un lugar prioritario en la conversación pública, Grupo Ecolimpio celebra 30 años demostrando que la sustentabilidad no es una tendencia, sino un compromiso que debe sostenerse con acciones y visión de largo plazo. Tres décadas de trabajo representan mucho más que el crecimiento de una compañía.

Son el resultado de decisiones, alianzas y esfuerzos que han permitido consolidar una organización comprometida con el cuidado ambiental y con la construcción de un futuro más responsable para las siguientes generaciones.

Para conmemorar este aniversario, Grupo Ecolimpio reunió a más de 700 personas en una gala celebrada en el Pabellón M de Monterrey, Nuevo León.

Directivos, colaboradores, autoridades ambientales, representantes de los sectores educativo y cultural, clientes, socios comerciales y amigos participaron en una noche dedicada a reconocer el camino recorrido y renovar los compromisos hacia el futuro.

Los fundadores de la compañía, Daniel Calvert Ramírez y Daniel Eduardo Calvert Martínez, acompañados por el CEO de Grupo Ecolimpio, José Alfredo Apess Iga, compartieron el orgullo de haber consolidado una empresa que, desde sus orígenes, ha orientado sus esfuerzos hacia la sustentabilidad y la protección del entorno.

Entre los invitados, en representación de la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Nuevo León, Alicia Bárcena, asistió Pablo Chávez acompañado de Santiago Barrientos, de la Secretaría de Medio Ambiente; Ivonne Espinoza, en representación del DIF Coahuila; Raúl Salinas Valdés, delegado estatal de la Cruz Roja en Coahuila, y Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila, entre otras personalidades.

La celebración, amenizada por La Sonora Santanera y La Sonora Dinamita, reconoció también el trabajo de las personas que han contribuido a construir la historia de la compañía. Después de 30 años, Grupo Ecolimpio mantiene vigente el propósito que ha guiado su trayectoria: participar activamente en el cuidado del medio ambiente y demostrar que el crecimiento empresarial puede avanzar de la mano de la responsabilidad social. Grupo Ecolimpio: 30 años cuidando el presente para construir un futuro más limpio.