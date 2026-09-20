Grupo Ruba aplicará Programa ‘Convive’ en fraccionamientos de acceso controlado en Saltillo

Destacó que este programa incluye cinco componentes, uno de ellos es una propuesta de reglamento que incluye una serie de normas de convivencia, para que sea una base para que los vecinos se organicen los que pueden para modificarlos como así lo deseen, asimismo los apoyan con el cálculo inicial de la cuota de mantenimiento.

En los fraccionamientos de acceso controlado que comercializa el Grupo Ruba, se está aplicando el Programa “Convive” que incluye una propuesta de reglamento, así como la constitución de un comité como parte de una asociación civil, señaló el coordinador de Desarrollo Comunitario de Ruba Saltillo , Luis Gerardo Juárez Cantú.

Otro punto que demostró que la parte más importante del programa, es que durante todo el proceso de comercialización los apoyan a que haya una constitución de un comité vecinal y cómo se lleva a cabo una asamblea, para que así levanten una acta de asamblea en forma y también se les acompaña a que ese comité se constituya como una asociación civil.

“Nosotros buscamos que se constituyan como una asociación civil porque tener una persona moral para cuestiones de administración del fraccionamiento les permite tener una administración mucho más estructurada, que haya mucho más orden en los procesos y que haya un respaldo en la relación con terceros, ya sea contratos con proveedores y relaciones con dependencias, esto es mucho más práctico” aseguró.

Asimismo comentó que para la cuestión del manejo de recursos es también más transparente y fácil para darle seguimiento, cuando estos son recabados a través de una cuenta bancaria que está a nombre de una persona moral.

Agregó que apoyan a la primera mesa directiva con la constitución de esa asociación civil y Ruba cubre los gastos notariales para ese proceso, por lo que ellos solamente tienen que organizarse y llevar a cabo todo el proceso administrativo.

Otro de los componentes es organizar eventos de integración dentro de los fraccionamientos, algunos son eventos institucionales que se hacen todos los años, entre ellos está “Ruba Race” y otros tres que se realizan en los fraccionamientos. Otro evento es “Siempre Crece” que es un campamento de verano infantil. También el “Día de la Comunidad” donde se realizan acciones de mejora o apropiación del espacio por parte de las comunidades, así como “Bazar del Emprendedor” para los miembros del fraccionamiento que tiene emprendimiento.

Mientras que el quinto componente es el Fondo “Convive”, es un monto que a todos los compradores de una vivienda dentro de un fraccionamiento se realiza, el cual se resguarda durante el proceso de comercialización de un fraccionamiento y cuando se entrega la administración del fraccionamiento se entrega íntegro a la cuenta bancaria de la asociación civil.

“Es un monto que las comunidades de vecinos utilizan para las mejoras que requieren en su fraccionamiento, lo que puede implicar mejoras en áreas comunes hasta mejoras en equipamiento”, asegura.

Finalmente para establecer la cuota de los fraccionamientos, comentó que ésta dependerá del tipo de servicios que quieran contratar, asimismo sobre el promedio de colonos que llegan a pagar las cuotas en los fraccionamientos de acceso controlado es de un 80 a 90%, aunque también hay donde es un 70 a 60%.