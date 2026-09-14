Suman 667 mil casas contratadas del Programa de Vivienda para el Bienestar, celebra Sedatu

De acuerdo con la funcionaria, la cifra representa un avance de 37% respecto a la meta sexenal . Los proyectos que ya fueron contratados cuentan con suelo disponible, proyecto ejecutivo y acuerdos firmados con las empresas responsables de realizar las obras.

El Programa de Vivienda para el Bienestar suma 667 mil viviendas contratadas en 766 proyectos distribuidos en distintas entidades del país, informó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel.

Durante la presentación de avances del sector vivienda, Vega Rangel detalló que la inversión acumulada hasta ahora asciende a 75 mil 75.9 millones de pesos. La expectativa del gobierno federal es que el programa alcance una inversión total de un billón de pesos durante el sexenio.

La estrategia contempla no solamente la construcción de nuevas casas, sino también apoyos para mejorar viviendas que ya existen y acciones para brindar certeza jurídica a las familias.

LA META ES CONSTRUIR 1.8 MILLONES DE VIVIENDAS

La meta establecida para el sexenio contempla la construcción de 1 millón 800 mil viviendas nuevas, además de otros 1.8 millones de apoyos o créditos destinados al mejoramiento de casas.

Del total de viviendas contratadas hasta ahora, 277 mil ya se encuentran en obra, mientras que 89 mil fueron asignadas o colocadas entre las familias beneficiarias. Esto significa que una parte de los proyectos ya pasó de la etapa de planeación y contratación a la construcción o entrega.

Vega Rangel señaló que el programa busca revertir la tendencia descendente que había registrado la producción de vivienda social desde 2012. Según explicó, el impulso del gobierno federal también comienza a generar participación de inversión privada en este segmento.

La funcionaria destacó que el objetivo es aumentar la disponibilidad de vivienda dirigida a sectores que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a una casa, al tiempo que se generan proyectos en diferentes regiones del país.

CONAVI ALCANZA 30% DE SU META DE VIVIENDA

Dentro del programa, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) tiene una meta específica de 500 mil viviendas. Hasta ahora, 148 mil ya fueron contratadas y 76 mil se encuentran en obra, lo que representa un avance de 30% respecto al objetivo establecido.

Los datos forman parte del balance presentado por Sedatu sobre los primeros dos años de la estrategia de vivienda. El avance considera tanto los proyectos que ya cuentan con contratos como aquellos que han comenzado formalmente su construcción.

La dependencia también reportó avances en materia de certeza jurídica, uno de los componentes relacionados con la regularización de propiedades. La intención es que las familias cuenten con documentos que acrediten legalmente la propiedad de sus viviendas.

Edna Elena Vega Rangel informó que durante los primeros dos años se alcanzó un avance de 34% en certeza jurídica, con la entrega de 337 mil escrituras.

MÁS ESCRITURAS PARA DAR CERTEZA A LAS FAMILIAS

La regularización de viviendas forma parte de las acciones que acompañan al programa de construcción. La entrega de escrituras busca resolver situaciones en las que las familias ocupan o habitan un inmueble, pero no cuentan con un documento que formalice plenamente su propiedad.

De acuerdo con los datos presentados por Sedatu, las 337 mil escrituras entregadas representan poco más de una tercera parte de la meta establecida para el sexenio en materia de certeza jurídica.

El avance se suma a las cifras de construcción y mejoramiento de vivienda que integran la estrategia federal. Mientras las obras avanzan en distintos proyectos, el gobierno también plantea ampliar la regularización para que más familias puedan contar con documentos de propiedad.

DATOS CURIOSOS

· 667 mil viviendas ya fueron contratadas dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar.

· Los proyectos están distribuidos en 766 desarrollos del país.

· La inversión acumulada reportada asciende a 75 mil 75.9 millones de pesos.

· La meta sexenal contempla 1.8 millones de viviendas nuevas.

· Además, se prevén 1.8 millones de apoyos o créditos para mejoramiento de vivienda.

· 277 mil viviendas contratadas ya se encuentran en obra.

· Conavi tiene una meta de 500 mil viviendas y reporta 148 mil contratadas.

· Sedatu informó la entrega de 337 mil escrituras durante los primeros dos años.