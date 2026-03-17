Grupo Salva espera un mejor panorama económico tras la renegociación del T-MEC

Un año muy complicado y con mucha incertidumbre es lo que consideró el director general de Grupo Salva, Alejandro Salinas Ramos, se viene presentado en el primer bimestre del año en México, aunque confió en que será mejor el segundo semestre, sobre todo con la renegociación del T-MEC.

En su caso, comentó que siguen levantando la nave de 9,900 metros en Derramadero y llevan un avance del 70%, aunque no se ha rentado y tienen un prospecto, pero no ha mandado alguna carta de atención; lo que han analizado es que están esperando un poco más de estabilidad o certidumbre con respecto a la política arancelaria, por ello espera que esto mejore en el segundo semestre.

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Asimismo en el caso del proyecto de Ramos Arizpe, comentó que siguen trabajando en la infraestructura, pero no se ha concretado, pues la empresa que quería la nave frenó un poco el proyecto, por ello, está en espera.

“La industria automotriz, las armadoras principales, han bajado los volúmenes de producción y eso ha afectado toda la cadena de suministro, es una repercusión no nada más a la industria automotriz sino a todos los proveedores que es el bien raíz que renta la nave industrial o bodega” indicó.

No obstante, Salinas Ramos dijo que esperan que el panorama mejore en el segundo semestre y añadió que se habla de una oleada, mientras que en el caso de las rentas comentó que no han disminuido y se mantienen entre los 7 a 7.30 dólares el metro cuadrado de renta, aunque hay muy poca demanda y no hay cierres.